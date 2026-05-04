Marcelo Tinelli mostrando la cena romántica en Instagram.

Las especulaciones sobre la ruptura entre Marcelo Tinelli y Millet Figueroa se confirman con está noticia, las suposiciones se centraron en el desgaste del vínculo y que el conductor tenía a otra persona en su vida. Y así fue, este fin de semana el conductor confirmó su romance con la empresaria Rossana Almeyda.

A través de historias en Instagram, el conductor compartió imágenes de una cena junto a alguien. Con esto, se rumorea que pasaron todo el fin de semana juntos y comieron pastas con el objetivo de tener una cena romántica.

En la historia adelantó sobre su detalle sentimental hacía su nueva pareja: “Hoy en casa cocino unos ricos maccheroni italianos. Salsa de ragú de ternera y también pesto”. Además, se suma otra imagen de la mesa completa, confirmando que fue una cena íntima de dos.

Historia de Instagram de Marcelo Tinelli.

El romance se terminó de confirmar durante el panel de Puro Show (eltrece), en donde se revelaron los detalles del vínculo. La periodista de espectáculos “Pochi” aseguró que ya compartieron distintas salidas, como el recital de Ricky Martin, e incluso que ella estuvo presente en el cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor con Guillermina Valdés.

¿Quién es la nueva pareja de Tinelli?

Almeyda vive en Miami pero cada tanto viaja a Buenos Aires. Según su biografía de Instagram, estudió carreras relacionadas con ciencias políticas y se autodefine como manager. La exmodelo es amiga de Carolina “Pampita” y tiene llegada en el mundo del espectáculo, lo que indica qué, su encuentro fue en el mundo de la farándula. A pesar de esta relación del alto perfil mediática, Rosana siempre se mantuvo en un perfil bajo y se muestra en redes sociales disfrutando de viajes y actividades al aire libre.

