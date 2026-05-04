Cómo integrar Claude a tu celular: guía paso a paso para hacerlo en iPhone

Claude puede interactuar con otras aplicaciones del teléfono.

La integración de Claude en celulares se volvió mucho más simple y potente, tanto en iPhone como en Android. Hoy, el asistente de IA de Anthropic no solo funciona como una app más, sino que se puede vincular con distintas funciones del sistema para responder preguntas, analizar contenido o automatizar tareas sin tener que abrirlo constantemente.

Con una cuenta gratuita o paga, Claude permite desde redactar textos, traducir y corregir contenido hasta analizar imágenes, PDFs o código. Incluso puede interactuar con otras aplicaciones del teléfono y usar el modo voz para mantener conversaciones habladas, lo que lo convierte en una herramienta cada vez más integrada en el uso diario del smartphone.

Cómo integrar Claude en iPhone

En iOS, la integración es más completa gracias a varias funciones del sistema. Por ejemplo, se puede agregar Claude a la pantalla de bloqueo mediante widgets, lo que permite abrir la app directamente sin desbloquear el teléfono. También es posible incluirlo en el centro de control para acceder con un simple gesto.

Otra opción útil es sumar el widget de Claude en la pantalla de inicio o en la vista “Hoy”, lo que habilita acciones rápidas como iniciar una conversación, analizar fotos o usar el modo voz.

Además, iOS permite integrar el asistente en herramientas clave del sistema. Desde Spotlight se puede lanzar una consulta rápida sin abrir la app, mientras que en el menú “Compartir” es posible enviar textos directamente a Claude para analizarlos o reformularlos. Incluso se pueden crear automatizaciones personalizadas con la app Atajos o asignar Claude al botón de acción en modelos compatibles.

Cómo usar Claude en Android

En Android, la integración es más limitada pero igualmente funcional. La principal opción es añadir el widget de Claude en la pantalla de inicio, lo que permite acceder rápidamente a la IA sin abrir la app manualmente.

También se puede usar desde cualquier aplicación seleccionando texto. Al elegir la opción “Pregunta a Claude” en el menú contextual o en “Compartir”, el contenido se envía automáticamente a la app para obtener una respuesta o reescritura.

A esto se suma la capacidad de interactuar con apps del sistema: Claude puede redactar mensajes o emails, crear eventos en el calendario, sugerir ubicaciones en mapas o configurar alarmas y temporizadores, todo sin necesidad de copiar y pegar información.

En iOS la integración es más completa que en Android gracias a varias funciones del sistema.

Una IA cada vez más integrada

Aunque la experiencia varía entre sistemas operativos, el objetivo es el mismo: tener a Claude siempre a mano. Ya sea mediante widgets, accesos rápidos o integración con apps, el asistente busca reducir pasos y hacer más natural la interacción con la inteligencia artificial en el celular.

En definitiva, integrar Claude en el teléfono no requiere conocimientos técnicos avanzados. Con unos pocos ajustes, se puede transformar en una herramienta cotidiana para consultas rápidas, productividad y automatización de tareas.