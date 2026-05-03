Se le rieron todos en la cara: la burrada que dijo un asesor de Milei en lo de Mirtha.

Juana Viale volvió a reemplazar a su abuela Mirtha Legrand en la conducción de La Noche de Mirtha este último sábado 2 de mayo. Lo hizo durante una emisión más que especial, al contar con invitados de la talla de Luciana Geuna; Julián Weich; María O'Donnell y Miguel Boggiano.

Los invitados al programa de Mirtha Legrand este sábado 2 de mayo.

Con una mesa de ese calibre, los debates políticos estuvieron a la orden del día, sobre todo porque el último del mencionados es asesor de Javier Milei y persona de gran estima para él, mientras que la primera de ellas tomó protagonismo en los últimos días por el informe que el presidente usó de excusa para retirarle las acreditaciones a todos los periodistas que tenían permiso de ingresar a Casa Rosada.

Uno de los puntos álgidos de la velada fue cuando Boggiano criticó a la gestión de Alberto Fernández por los "respiradores artificiales" que Messi había donado al país durante la pandemia, pero que fueron retenidos en la aduana (por ser elementos no homologados, ni en España ni en Argentina). O'Donnell lo comparó con el caso de Andis y el economista alegó que hay contextos que "favorecen o simplifican el robo". Allí usó un ejemplo que para los demás fue improcedente, generando burlas de distinto tipo.

¿Qué dijo Boggiano en lo de Mirtha?

"Lo que está mal, está mal. Lo que pasa es que hay circunstancias que favorecen o simplifican el robo. La obra pública es una, ese es uno de los motivos por los que Milei está tan en contra de la obra pública", expuso el hombre, tras lo cual fue interrumpido por Julián Weich, quien hastiado sostuvo: "Pero en vez de pararla, hagámosla bien".

"Estaba por decir eso", añadió Geuna, con risas de por medio compartidas con el histórico conductor de Telefe y ante la mirada de una O'Donnell que se aguantaba las suyas. "No la paremos, hagámosla bien", reiteró Weich.