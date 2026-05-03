Organismo electoral de Perú planea auditoría de elecciones generales de abril

FOTO DE ARCHIVO- Elecciones generales en Lima

​El Jurado Nacional de Elecciones de Perú dijo el sábado que planea realizar ‌una auditoría "integral y ‌exhaustiva" de la primera vuelta de las elecciones generales celebradas en el país el pasado 12 de abril, un proceso que podría retrasar el resultado oficial.

Los resultados definitivos de la primera vuelta electoral siguen sin ​estar claros y ⁠el recuento de votos permanece incompleto —con un ‌97,5% de las papeletas escrutadas ⁠hasta el momento—, dado que ⁠aún no ha surgido un rival presidencial definido para enfrentarse a la favorita conservadora, Keiko ⁠Fujimori, en la segunda vuelta fijada ​para junio.

El Jurado Nacional de ‌Elecciones, la máxima autoridad electoral ‌de Perú, dijo que solicitó la ⁠auditoría "para reforzar la transparencia, la integridad y la confiabilidad de los resultados electorales".

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"Esta medida responde a la necesidad de elevar los ​estándares de ‌control, verificación y trazabilidad de los sistemas informáticos, asegurando que cada etapa del procesamiento electoral sea técnicamente validada bajo criterios independientes, rigurosos y verificables", ⁠agregó en un comunicado.

El organismo agregó que la auditoría contará con el acompañamiento del Comité Académico de Expertos y de Apoyo en materia Electoral, instancia integrada por profesionales externos e independientes.

Sánchez, exministro del encarcelado exmandatario Pedro Castillo, tiene un ‌12% y López Aliaga un 11,9%. La diferencia entre ambos es de apenas unos 27,655 votos, un número que ha crecido en los últimos días a favor del postulante de ‌izquierda.

Un portavoz del JNE declaró a Reuters que una esperada auditoría no interrumpiría la revisión de ‌las papeletas ⁠impugnadas.

Las elecciones peruanas de abril y el posterior recuento de votos han ​desatado una gran confusión en la nación andina, con varios candidatos denunciando fraude.

Con información de Reuters