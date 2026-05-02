Colapinto iniciará la carrera dentro de la zona de puntos.

Franco Colapinto estuvo cerca de sumar puntos este sábado en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde terminó en el décimo lugar después de haber salido del octavo cajón en la grilla de partida tras una notable actuación en el sprint shootout. La muestra del salto de calidad se había visto este viernes, pero la clasificación que se disputó hace unos minutos terminó de confirmar que las mejoras de Alpine están dando resultado.

La qualy había comenzado con un buen registro de Max Verstappen, que giró en 1:29.099 y se mantuvo casi toda la Q1 en lo más alto, mientras que el piloto argentino, que tardó en marcar su tiempo, se metió en la Q2 con un buen margen. De hecho, Franco quedó noveno en la primera parte por casi medio segundo delante de Pierre Gasly, que fue decimoprimero antes del recorte.

Sin Albon, Alonso, Stroll, Bottas, Pérez y Bortoleto, la Q2 se retrasó debido al incendio del Audi del brasileño sobre el cierre de la Q1, una situación similar a la ocurrida este mediodía con el coche de su compañero antes de la sprint. Para la segunda parte, el tetracampeón del mundo volvió a ponerse primero, aunque con una diferencia algo más acotada en relación con Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli, que comenzaba a recuperar terreno.

La Q2 fue la instancia definitiva para Alpine, ya que el pilarense se puso quinto con su primer intento y terminó noveno con el segundo, nuevamente por delante de su compañero, que clasificó con lo justo a la Q3. Quienes no lograron el pase a la instancia final fueron Hülkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon y Albon, quien incluso llegó a mostrar su descontento con Williams por la radio.

El cierre de la clasificación fue apasionante, con una lucha pareja entre McLaren, Red Bull, Ferrari y Mercedes, que nuevamente anotó el mejor tiempo de la mano de su piloto más joven. Con un tiempo de 1:27.798, Antonelli se quedó con la pole, mientras que Verstappen (+0.166s) terminó segundo y Leclerc (+0.383s) tercero, delante de Norris (0.385). Por otra parte, Russell (+0.399s) perdió mucho terreno con su compañero y saldrá quinto, mientras que Colapinto (+0.964s) se sitúa nuevamente en el octavo lugar delante de Hadjar (+0.991s) y Gasly (+1.190s).

Así quedó la grilla de partida del GP de Miami.

¿A qué hora es el GP de Miami?

Este domingo, el GP de Miami está programado para iniciar a las 17:00 horas de Argentina, aunque es posible que la jornada pueda retrasarse. El pronóstico del clima indica que habrá tormenta en Florida, lo que podría llegar a retrasar el inicio de la carrera, sobre todo si llega a haber riesgo de caída de rayos, lo que incluso habilitaría a la F1 a suspender la carrera por cuestiones de seguridad.