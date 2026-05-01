Paritarias sanidad con aumento: cuánto cobran los trabajadores en mayo 2026

Cuánto cobran trabajadores de sanidad

El consejo directivo de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina cerró un nuevo acuerdo paritario para la rama de industria farmacéutica que establece un incremento salarial del 9,4% sobre los básicos vigentes de marzo. La mejora impacta en los haberes desde abril y se verá reflejada plenamente en los salarios de mayo, alcanzando a todos los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 42/89.

El entendimiento fue encabezado por el titular del gremio, Héctor Daer, junto a representantes de las cámaras empresariales del sector: CILFA, CAEMe, COOPERALA y CAPROVE. Si bien la vigencia formal del acuerdo se extiende hasta el 31 de marzo de 2027, las partes ya pautaron revisiones en agosto y noviembre de 2026, y en enero de 2027, lo que deja abierta la puerta a nuevos ajustes en función de la inflación.

Salarios confirmados en mayo

Cuánto cobran los trabajadores de Sanidad en mayo 2026

Con el primer tramo del aumento ya aplicado, las escalas salariales muestran una actualización significativa en todas las categorías. En el nivel más alto del escalafón, el personal con título universitario Categoría A pasa a percibir $3.059.089,85 mensuales, mientras que la Categoría B se ubica en $2.895.210,06.

Dentro del segmento de operarios de producción, mantenimiento y servicios, los ingresos quedan de la siguiente manera:

Operarios con título habilitante: $2.731.328,68

Operarios de planta química (calificado especializado): $2.494.427,85

Operarios con oficio (oficiales y especializados): $2.278.225,62

Operarios calificados: $2.060.851,60

Operarios semicalificados: $1.865.333,23

Operarios no calificados: $1.680.295,32

Peón: $1.600.707,94

En el área administrativa, la escala replica valores similares:

Auxiliar principal: $2.278.225,62

Auxiliar de segunda: $2.060.851,60

Auxiliar de tercera: $1.865.333,23

Auxiliar de cuarta: $1.680.295,32

Principiante: $1.600.707,94

Viajantes propagandistas: $1.865.333,23

Corredores: $2.060.851,60

De esta manera, el piso salarial del convenio queda en torno a los $1,6 millones, mientras que el techo supera los $3 millones mensuales.

Cuánto cobran los trabajadores de sanidad

Bonos y adicionales: cómo se completa el ingreso

Más allá de los básicos, el acuerdo incorpora una serie de adicionales que elevan el ingreso total de los trabajadores.

Entre los principales conceptos se destacan:

Bono vacacional: $308.519,34 (por única vez, no remunerativo)

$308.519,34 (por única vez, no remunerativo) Sala maternal: $433.036,73 (no remunerativo)

$433.036,73 (no remunerativo) Día de la Sanidad (21 de septiembre): $93.132,05 (pago único)

$93.132,05 (pago único) Beneficio por comedor: $13.678 mensuales para quienes no cuenten con este servicio.

A esto se suma una cuota de solidaridad del 1% mensual sobre la remuneración integral, destinada al financiamiento sindical, y una contribución extraordinaria a cargo de las empresas de $164.240 por trabajador, pagadera en cuotas mensuales.

Desde el gremio señalaron que el objetivo del acuerdo es sostener el poder adquisitivo en un contexto económico complejo. En esa línea, remarcaron que las negociaciones están condicionadas tanto por la inflación como por los límites establecidos en las paritarias. El esquema de revisiones ya previsto para los próximos meses será clave para determinar si los salarios logran acompañar la evolución de los precios o si será necesario aplicar nuevos ajustes.