Paro de colectivos: qué pasa con las líneas 707, 333, 407 y 437

La situación de la empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) llegó a un punto sin retorno. Después de más de una semana sin servicio por un paro y de un embargo judicial que derivó en el secuestro de cerca del 40% de la flota, la compañía quedó sin posibilidades operativas de brindar el servicio. Fuentes vinculadas al transporte de la región confirmaron que es inviable que la prestataria vuelva a funcionar con las unidades remanentes.

El conflicto se desató tras un incumplimiento por parte de la empresa en el pago del comodato por el que había adquirido parte de sus vehículos. La Justicia ordenó el secuestro de las unidades, dejando a MOGSM sin capacidad para sostener el servicio de las líneas 707, 333, 407 y 437.

Si bien en los días posteriores se evaluó la posibilidad de reparar unidades antiguas para retomar la actividad, con el correr de las horas esa alternativa se descartó. La decisión ya está tomada: esas líneas no volverán a circular.

El municipio busca alternativas

Fuentes del Municipio de San Isidro confirmaron que se llevan adelante negociaciones con otras empresas de transporte que ya prestan servicio en el distrito para que amplíen sus recorridos y cubran las zonas antes atendidas por MOGSM. No se trata de una venta —algo que se intentó durante mucho tiempo sin éxito—, sino de una reconfiguración del sistema local.

“Lo que estamos haciendo es trabajar para que San Isidro tenga conectividad. Estamos evaluando distintas alternativas con otras líneas que brindan servicio en el Municipio”, señaló una fuente involucrada en las negociaciones. Y adelantó que “serán nuevas líneas y nuevos recorridos. Lo que existía hasta hoy ya no va a continuar”.

El nuevo esquema, que deberá ser avalado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se espera presentar a principios de la próxima semana. Los actores involucrados confían en que el proceso no enfrente mayores obstáculos.

El futuro de los más de 400 trabajadores

Otro de los temas centrales es el destino de los más de 400 empleados de MOGSM, de los cuales alrededor de 250 son choferes. El martes se realizaron reuniones entre dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y directivos de las empresas que ampliarían sus servicios. El objetivo es que las nuevas prestatarias absorban a la mayor parte del personal.

Las negociaciones no se limitan a los recorridos de la 707 en San Isidro. También alcanzan a las trazas de las líneas 333 y 407, que conectaban con Vicente López, y a la 437, que extendía su recorrido hasta el partido de Escobar.

Qué pasa con la quiebra de la empresa

Hasta el momento, MOGSM no formalizó una presentación de quiebra. La semana pasada circuló un comunicado falso que afirmaba esa situación, desmentido por el propio titular de la firma, Pablo Terenziani. En las últimas horas volvió a circular la versión, pero más allá de su veracidad, el escenario de inviabilidad financiera y operativa de la empresa es irreversible. La prioridad ahora es garantizar la conectividad en el distrito y reubicar a los trabajadores.