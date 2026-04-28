Alertan que la falta de fondos de Nación harán "inevitables" los problemas para viajar

"De no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, (las cámaras) se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación", se indicó en un comunicado difundido recientemente.

Mientras el Gobierno Nacional avanza con un plan para reducir colectivos en el AMBA en medio de una crisis que tiene a varias líneas de paro, un grupo de cámaras empresarias reiteró que se encuentra en "estado de emergencia" y advirtieron por el "inevitable impacto" en la frecuencia. También exigieron "decisiones urgentes" para reestablecer "condiciones mínimas" para los millones de usuarios del servicio.

"De no mediar definiciones satisfactorias en el corto plazo, (las cámaras) se verán en la necesidad de profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el inevitable impacto que ello tendrá sobre la normal prestación", se indicó en un comunicado difundido recientemente.

El texto, que fue firmado por las cámaras CTPBA, CETUBA, CEAP y CEUTUPBA, se conoce en la previa de la reunión que mantendrán los empresarios con representantes del gobierno de Javier Milei el próximo jueves 30 de abril. "Las Cámaras esperan recibir respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos y plazos de reconocimiento de los mayores costos que afectan a la actividad", se agregó.

En esa línea, advirtieron: "Las empresas reiteran su compromiso con la continuidad del servicio público, pero advierten que la actual situación resulta insostenible".

En el comunicado, las empresas recordaron que el sector "continúa sin recibir definiciones" por parte de las autoridades y remarcaron que actualmente la deuda del Estado Nacional es de $128 mil millones.

"Esta falta de respuestas se verifica pese a los esfuerzos realizados, tanto por las autoridades en avanzar con la cancelación parcial de deudas en concepto de compensaciones, como por el propio sector empresario, que ha sostenido la prestación mediante un significativo esfuerzo financiero y operativo", señalaron.

Paro en varias líneas y aumento de boleto

En este contexto, la crisis en el transporte de colectivos en el AMBA se profundiza. Las líneas 707, 407, 437, 700 y 333 están de paro y los trabajadores denuncian que la empresa les adeuda viáticos y un aumento no remunerativo.

"Nosotros lo único que queremos es salir a laburar", enfatizaron choferes de esas líneas en diálogo con C5N desde la terminal de José León Suarez. Los empleados denuncian que hace 15 meses que cobran en “dos o tres” cuotas y que son habituales las dilaciones en el pago de salarios.

Al mal funcionamiento de los colectivos y de los paros se suma que los usuarios deberán pagar un 5,4% más caro el boleto a partir del próximo mes. De esta manera, un bonaerense abonará más de $1.000 cada vez que sse suba es