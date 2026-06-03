Desaparición de Axel González: la causa entra en etapa decisiva con la apertura de los teléfonos secuestrados

Mientras efectivos de distintas unidades de la Policía del Chaco continúan con intensos operativos de búsqueda de Axel González, la investigación por la desaparición del joven de 21 años podría ingresar en una etapa decisiva en las próximas horas. Según fuentes judiciales, este viernes se realizaría la apertura y peritaje de los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la causa.

Axel salió de su casa en Resistencia el 16 de mayo para encontrarse con su expareja en Fontana. Cuando no respondió mensajes ni regresó, su familia alertó la situación y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá.

La madre radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Horas más tarde, las autoridades ordenaron el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes. Además, secuestraron sus respectivos celulares con el objetivo de realizar diferentes peritajes en esos dispositivos móviles para averiguar si existen posibles contactos con el joven.

En paralelo, se produjo la detención de siete civiles, quienes fueron imputados por encubrimiento. La investigación cambió de rumbo luego de que el fiscal de Derechos Humanos, Luciano Santos, se declarara incompetente para continuar al frente del expediente. De esta manera, el caso pasó a manos de la Fiscalía de Investigaciones N°14.

Santos consideró que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para sostener una imputación contra efectivos policiales por desaparición forzada o delitos vinculados a violencia institucional.

De acuerdo a lo detallado por Data Chaco, fueron incautados un total de 17 dispositivos electrónicos. Diez pertenecen a los detenidos durante los allanamientos ordenados por la Justicia, mientras que los siete restantes corresponden a los agentes que fueron removidos de la dependencia policial y que aparecen mencionados en distintas líneas investigativas.

Fuentes vinculadas al expediente señalaron que la apertura de los teléfonos es "inminente" y que la fecha tentativa es este 5 de junio, aunque el procedimiento todavía depende de cuestiones administrativas, de la participación de peritos especializados y de la intervención de fuerzas federales.

Los especialistas buscarán mensajes, registros de llamadas, ubicaciones, actividad en redes sociales y cualquier otro elemento que pueda aportar información sobre el paradero del joven o sobre las circunstancias de su desaparición.

Siete detenidos y denuncia de "maniobra de distracción"

Para el Comité de Prevención de la Tortura, la reciente detención de los detenidos, entre los que se encuentran Lorena Gómez, exnovia del joven, Ramón "Kuno" Gómez, su exsuegro; y Sergio Gómez, excuñado, forma parte de una “maniobra de distracción”. Ariel Esteban Lázaro, amigo de Axel y última persona que lo vio, afirmó que ambos fueron demorados por un móvil policial cerca de las 2 de la mañana de ese domingo justo cuando regresaban a pie a sus respectivos domicilios.

En ese sentido, Duarte criticó con dureza el rol del jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, y del ministro de Seguridad, Hugo Daniel Matkovich, debido a que son ellos los que comunican a los medios los avances de la investigación policial, búsqueda y también ponen condiciones para mantener reuniones con la familia.

Asimismo, el operativo de búsqueda está liderado el jefe de la División de Investigaciones de la Policía de la Provincia. "No puede ser que un policía provincial dirija la investigación cuando su propia fuerza está sospechada desde el primer día, ya debería haber intervenido una fuerza federal", señaló Duarte.

Los equipos permanecen desplegados en el terreno y durante esta jornada se desarrollarán nuevas tareas en diversos sectores de Fontana, Puerto Tirol y zonas aledañas, con el fin de obtener información que permita avanzar en la localización del joven.