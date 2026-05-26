Caso Axel González en Chaco: siete detenidos, una toalla con sangre y rastrillajes

Axel González desapareció el 16 de mayo en Chaco. (Foto: SIFEBU /Chaco en Alerta).

A casi 10 días de la desaparición de Axel Alejandro González (21), la causa cuenta con una evidencia que los investigadores analizan con urgencia: una toalla con manchas de sangre hallada en uno de los domicilios allanados que dio positivo en luminol. Hay un total de siete detenidos, entre los que se encuentran Lorena Gómez, exnovia del joven, Ramón "Kuno" Gómez, su exsuegro; y Sergio Gómez, excuñado.

Axel salió de su casa en Resistencia el 16 de mayo para encontrarse con su expareja en Fontana. Cuando no respondió mensajes ni regresó, su familia hizo la denuncia y se activó un operativo de búsqueda en zonas cercanas al riacho Arazá. Ariel Esteban Lázaro, amigo de Axel y la última persona que estuvo con él antes de su desaparición, relató los tensos momentos que vivieron durante esa madrugada de domingo. Según su testimonio, la situación dio un giro inesperado mientras regresaban a pie. "La última vez que estuve con él íbamos para su casa caminando y nos empezó a perseguir un móvil de la Policía", explicó el joven en declaraciones a Alerta Urbana.

Según detalló, ambos se separaron y los efectivos iniciaron una persecución a pie. Ariel detalló que uno de los agentes corría con "una pistola en la mano", mientras que el otro volvió al patrullero para salir rápidamente hacia la misma dirección. Además, advirtió que él mismo había recibido amenazas previas de los agentes tras culparlo de un robo.

La madre radicó la denuncia contra agentes de la Comisaría Segunda de Fontana. Horas más tarde, las autoridades ordenaron el apartamiento del jefe de la comisaría, todo el personal de guardia y otros dos agentes. Además, secuestraron sus respectivos celulares con el objetivo de realizar diferentes peritajes en esos dispositivos móviles para averiguar si existen posibles contactos con el joven.

En redes sociales, se difundieron publicaciones que aseguraban que Axel había sido seguido, golpeado y subido a un móvil policial. Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo cuando comenzaron las pericias. El oficial principal Facundo Gómez, vocero de la Policía del Chaco, aseguró que no hay pruebas de esta versión. “A través de las pericias se sabe que nunca Axel estuvo dentro de una patrulla”, afirmó.

Para los investigadores, esas publicaciones habrían sido parte de una maniobra para correr el foco de la causa. Por eso también quedó detenido Agustín Pucheta, un boxeador al que señalan por haber creado un perfil falso para instalar esa versión en redes sociales.

Operativo de búsqueda del joven desaparecido (Gentileza Diario Norte).

En el marco de la investigación, detectaron que los conflictos entre Axel y la familia de su expareja venían de larga data. En 2024, el exsuegro y el excuñado ya lo habían herido con un arma de fuego en la pierna, según recordó el vocero policial Gómez. Asimismo, encontraron las ojotas de Axel en un campo cercano a la última casa a la que se dirigía. La evidencia ubica al joven en esa zona, pero desde ahí no hay más rastros.

Desaparición de Axel González: "Vamos a continuar aportando todos los recursos"

El ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, ratificó este lunes el compromiso del Gobierno con el avance de la investigación y la continuidad de las tareas de búsqueda de Axel González, desaparecido hace casi 10 días.

"La prioridad es encontrar a Axel y seguir acompañando cada medida investigativa. No se descarta ninguna línea de trabajo determinada por la Fiscalía y vamos a continuar aportando todos los medios necesarios", aseguró el funcionario. Fue durante un nuevo operativo de búsqueda, con todos los recursos humanos, tecnológicos y logísticos necesarios, en acompañamiento a las medidas dispuestas por la Justicia.

El ministro supervisó personalmente los rastrillajes desarrollados en distintos puntos definidos por la investigación, junto al jefe de Policía, Fernando Javier Romero; el subjefe Manuel Victoriano Silva, y el presidente de la Administración Provincial del Agua, Jorge Pilar, quien colabora en la evaluación de sectores hídricos vinculados al operativo.

Las tareas en territorio se llevan adelante con un importante despliegue coordinado entre distintas áreas de la Policía del Chaco, equipos especializados y organismos provinciales.