Respira la Selección Argentina: Inter Miami comunicó la lesión de Lionel Messi a semanas del Mundial 2026

Messi jugará su sexto Mundial.

Los corazones argentinos se paralizaron este domingo cuando Lionel Messi se tomó la pierna izquierda y pidió el cambio en el cruce entre Inter Miami de Estados Unidos y Philadelphia por la decimoquinta fecha de la MLS. A los 72’, el capitán de la Selección Argentina se retiró del campo de juego y fue reemplazado por Mateo Silvetti, lo que puso en alerta al cuerpo técnico de la “Albiceleste” a semanas del inicio del Mundial 2026.

No obstante, su entrenador llevó calma desde el principio de la conferencia de prensa posterior a la victoria de las “Garzas” por 6-4 al avisar que posiblemente se trataba de molestias por fatiga muscular. “Que yo sepa, todavía no tenemos informe sobre eso. Pero bueno, próximamente lo tendremos. Realmente está fatigado en ese sentido”, avisó Guillermo Hoyos, quien prefirió no arriesgarlo y dejarlo descansar.

“Ante la duda, uno lo que siempre hace es que no arriesgue”, había zanjado el DT, todavía a la espera de los exámenes médicos que se llevaron a cabo este lunes y cuyos resultados se dieron a conocer por la noche. A través de sus canales oficiales, el Inter Miami publicó un comunicado en el que se confirmó la hipótesis de Hoyos, algo que sin duda lleva tranquilidad a la Selección Argentina de cara al debut con Argelia.

“Tras someterse a nuevas pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, afirmaron desde el club. Ahora bien, independientemente de la buena noticia de que no hay una lesión importante, lo cierto es que esto representa un problema para la defensa del título en la Copa del Mundo, ya que es posible que el capitán llegue con lo justo a la fase de grupos.

“El tiempo que tarde en retomar la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, cierra el comunicado, de manera que no hay una fecha exacta para que “Leo” vuelva a estar al 100%. Si bien no es una molestia grave, es posible que deba cuidarse y perder ritmo para recuperarse completamente, de manera que podría ser una ausencia importante en los amistosos contra Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio, respectivamente.

Así se retiró Messi de la cancha el domingo.

La coincidencia que vuelve a ilusionar

Cuando Lionel Messi abandonó el campo de juego este domingo, el marcador iba 4-4 a los 72’ del partido, lo que genera una curiosa similitud con lo sucedido en la previa a Qatar 2022. El 25 de octubre del 2022, Messi sufrió un pisotón y se tomó el tobillo cuando iban 72’ y el PSG ganaba 6-2 al Maccabi Haifa, es decir, con ocho goles en el marcador, aunque la diferencia es que el rosarino continuó jugando después de volver a ponerse el botín.