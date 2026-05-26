Imagen de archivo de un empleado de una fábrica de automóviles Karsan camina junto a varios autobuses en un depósito en Bursa, Turquía.

​Un autobús autónomo fabricado por la empresa turca Karsan fue embestido por detrás ‌por un ‌tranvía en Gotemburgo (Suecia) el lunes, apenas una hora después de que comenzara a transportar pasajeros de pago, según informó la empresa de transporte público.

"El autobús frenó y fue embestido por el ​tranvía", dijo Patrik ⁠Chi, portavoz de Vasttrafik, una empresa ‌propiedad de la autoridad ⁠regional de transporte público.

La ⁠colisión, que no causó heridos según Chi, plantea dudas sobre la integración de los ⁠vehículos autónomos en el tráfico ​urbano, en un momento ‌en que Gotemburgo ha ‌iniciado una prueba de un año ⁠de duración del transporte público autónomo utilizando el autobús e-ATAK de Karsan.

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La firma turca afirmó en un ​comunicado el ‌martes que se están evaluando todos los detalles del incidente.

"Según las conclusiones iniciales, el incidente parece ser un suceso relacionado con ⁠el tráfico que se produjo en el flujo del tráfico urbano, más que un problema relacionado con el sistema de conducción autónoma", indicó Karsan.

Las imágenes publicadas en la página web de la cadena ‌pública SVT mostraban los daños sufridos por el autobús, así como una pancarta en la parte trasera en la que se leía: "¡Mantenga la distancia! El ‌autobús puede frenar bruscamente".

Chi señaló que era necesario investigar las circunstancias de la colisión ‌y añadió ⁠que había un conductor de seguridad a bordo del autobús, ​que estaba preparado para tomar el control en caso necesario.

Con información de Reuters