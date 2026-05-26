Final explicado de "The Boys", temporada 5 de la serie de Prime Video

Homelander llega a su final definitivo en "The Boys", quinta temporada. (Crédito de foto: Prime Video)

La quinta y última temporada de The Boys, la exitosa serie de Prime Video, sumergió a los espectadores en una carrera donde la supervivencia de la humanidad pendía de un hilo. En esta entrega, las tensiones alcanzaron niveles insostenibles: un Homelander desatado y obsesionado con el poder absoluto buscó consolidar su control sobre el mundo, mientras que el grupo de vigilantes liderado por Billy Butcher se fragmentó tras los devastadores eventos previos. Con un virus letal capaz de erradicar a todos los "Supers" como única y peligrosa arma, los protagonistas debían decidir si estaban dispuestos a convertirse en monstruos para destruir, de una vez por todas, al villano mayor.

"The Boys": un cierre de sangre y redención

El épico final de la serie no escatimó en violencia ni en giros dramáticos desgarradores, dejando una lista de bajas que cambió el panorama para siempre. La batalla definitiva en los pasillos del poder y los laboratorios de Vought cobró las vidas de figuras clave. Deep sufrió un destino fatal en el mar, al ser destruido por las mismas criaturas marinas con las que se comunicaba, y el temible pastor Oh Father murió de forma brutal. Y Frenchie falleció protegiendo a su equipo, por una exposición a uranio.

Sin embargo, el clímax llegó con la caída de Homelander; tras perder sus poderes gracias a Kimiko, el sádico villano fue ejecutado por Butcher. Pero la tragedia no terminó ahí: consumido por el dolor y a punto de cometer un genocidio global con el virus, Billy Butcher fue detenido y asesinado por Hughie para salvar al mundo, acabando con las intenciones de Butcher.

Equipo de "The Boys". (Crédito de foto: Prime Video)

A partir de allí, los sobrevivientes lograron encontrar caminos hacia la redención. Hughie Campbell y Annie January (Starlight) sellaron su historia de amor esperando una hija y alejados de los trajes de superhéroes, con Hughie rechazando un puesto en el gobierno para vigilar las corporaciones. Kimiko logra sobrevivir, viaja a Francia y adopta una nueva vida.

En tanto, Mother’s Milk pudo finalmente dejar atrás sus traumas del pasado y regresar con su familia, asumiendo además la noble tarea de adoptar y criar a Ryan, el hijo de Homelander, dándole el hogar que tanto necesitaba.

"The Boys": cinco temporadas después

Luego de siete intensos años en pantalla desde su debut en 2019, The Boys se despidió consagrada como un hito de la cultura pop, los antihéroes y la crítica política. La producción fue unánimemente aclamada gracias a su irreverente esencia de personajes poco convencionales en el mundo de los superpoderes, su feroz sátira política y una brillante mezcla de comedia ácida con drama crudo que redefinió el género de los superhéroes.