Poca concurrencia y fuerte operativo de Seguridad: las mejores imágenes de Milei en el Tedeum

El fuerte operativo de seguridad y la escasa presencia de personas en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana marcaron este domingo el clima alrededor del Tedeum por el 25 de Mayo del que participaron el presidente Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, todos los funcionarios del Gabinete y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri. Las imágenes captadas por el fotógrafo Kaloian Santos para El Destape retrataron un centro porteño blindado y con calles prácticamente vacías mientras dentro del templo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pronunciaba un duro mensaje contra la polarización social y el individualismo.

Desde temprano, la zona de Plaza de Mayo amaneció vallada y custodiada por un importante despliegue de fuerzas federales y efectivos de la Policía de la Ciudad. Los accesos a las inmediaciones de la Catedral estuvieron restringidos y el movimiento peatonal fue escaso durante gran parte de la mañana. Las fotografías de Santos muestran corredores vacíos, retenes policiales y una postal muy distinta a la de otros Tedeum patrios con mayor presencia popular.

En ese contexto, la llegada de la comitiva presidencial se produjo bajo un estricto esquema de seguridad. Javier Milei ingresó acompañado por Karina Milei y parte del gabinete nacional, mientras que también asistió Jorge Macri en representación de la Ciudad de Buenos Aires. La ceremonia religiosa estuvo atravesada por el mensaje de García Cuerva, quien cuestionó “el salvase quien pueda” y pidió terminar con “la división social y la polarización”, en un discurso que resonó con fuerza en medio del actual clima político y económico.

Las imágenes tomadas para El Destape también captaron un momento particular protagonizado por Karina Milei. Al retirarse del lugar, la secretaria general de la Presidencia agradeció al personal de seguridad y lanzó una frase que no pasó inadvertida: “Gracias por aguantar". El comentario quedó registrado en medio del operativo montado alrededor de la Plaza de Mayo y reflejó la tensión política que rodeó la actividad oficial.

La cobertura fotográfica expuso además el contraste entre el discurso pronunciado dentro de la Catedral y el escenario exterior. Mientras García Cuerva llamaba al diálogo, la amistad social y la esperanza, afuera predominaban los controles, las vallas y la ausencia de público. Las fotos de Kaloian Santos construyen así una crónica visual de una jornada patria atravesada por la seguridad extrema y un clima de distancia entre la dirigencia política y la calle.