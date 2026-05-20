Quién muere en el final de The Boys: los detalles del capítulo que dividió a los fans

Polémica por el capítulo final de The Boys, que dividió a los fanáticos.

La plataforma Amazon Prime Video estrenó el capítulo 8 de la temporada 5 de The Boys, que supone el final de la exitosa serie basada en los cómics de Garth Ennis. Los fans llevaban mucho tiempo esperando la sangrienta conclusión de la historia, pero los hechos narrados dividieron aguas y el show ya está siendo comparado con Game of Thrones, en materia de polémicas y muertes.

En el capítulo final de The Boys puede verse como el plan de Carnicero y su equipo pasa por dejar a Patriota sin poderes aprovechando la nueva capacidad de Kimiko para arrebatarlos. No obstante, no todos se acaban enfrentando al tirano, sino que la batalla final se divide en tres una vez los aliados consiguen infiltrarse en la Casa Blanca. Así, Luz Estelar se lleva a Profundo a una playa, Leche Materna y Hughie se encargan de Oh Father y Carnicero, Ryan y Kimiko llegan hasta el personaje de Antony Starr.

Cuatro muertes que sorprendieron a los fans

Las tres peleas se resuelven con brutales muertes. En primer lugar, Luz Estelar derrota a Profundo y lo arroja al agua, donde las criaturas marinas, que ya le habían avisado que no estaría seguro en lo que antaño fueron sus dominios, se encargan de rematario. Por su lado, Hughie y Leche Materna amordazan a Oh Father, que acaba destruido por su propio grito.

En cuanto a Patriota, este da algún problema más a sus contrincantes, pero también logran reducirle. Tal y como habían planeado, Kimiko le deja sin poderes, indefenso ante la ira de Carnicero, que aún busca venganza por Becca. En sus últimos momentos (que además son retransmitidos por televisión), el villano revela su lado más patético, ofreciendo traer de vuelta a Becca haciendo que un metamorfo adopte su apariencia y denigrarse hasta el extremo si le perdonan la vida. No obstante, nada puede hacer cambiar de parecer a Carnicero, que atraviesa la cabeza del tirano con su barra metálica.

A pesar de haber ayudado a Carnicero en la lucha final contra Patriota, cuando todo acaba, Ryan rechaza empezar una vida junto al personaje de Karl Urban y este, al encontrar a su querido perro Terror muerto, se queda solo en el mundo, lo que le lleva a tomar una drástica decisión. Con el virus que mata a los Supers en su poder, el personaje de Urban se dirige a la torre de Vought para acabar con todos, pero Hughie llega a tiempo de detenerlo. Billy termina muriendo en brazos de su amigo, que evita así un genocidio.

En cuanto al resto de personajes, todos acaban teniendo su final feliz. Leche Materna se casa y Luz Estelar y Hughie optan por llevar una vida normal, ella está embarazada de un bebé al que pretende llamar Robin (en referencia a la fallecida novia de Hughie) y él rechaza un puesto en el gobierno. A lo largo de sus 5 temporadas, The Boys fue tendencia por sus polémicas y su crudeza en pantalla chica; su episodio final siguió esa tendencia y dejó a los fans con opiniones encontradas.,