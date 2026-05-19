Una figura de Telefe destrozó a Wanda Nara tras ganar el Martín Fierro: "Choreo"

Las mas grandes figuras de la televisión argentina se congregaron este último lunes 18 de mayo en una nueva entrega del tradicional Martín Fierro. Uno de los momentos que más repercusión tuvo fue cuando Wanda Nara recibió el premio a mejor conductora por el papel que desempeñó en MasterChef Celebrity, en una terna que generó enorme debate desde que se difundió (debido a que había siete nominadas). Su discurso, donde expuso que eligió tratar su leucemia en la Argentina como muestra de confianza al sistema de salud, llegó al corazón de muchos. Sin embargo, hubo quienes criticaron la decisión de APTRA.

Si bien muchos de los señalamientos vinieron de las redes sociales, también existieron otras en vivo y en directo. Tal fue el caso de Georgina Barbarossa, que en ese momento hizo un gesto reprobando la elección e incluso su hijo, al ser ponchado por la cámara, negó moviendo su dedo índice de izquierda a derecha.

Georgina Barbarossa se molestó tras no ganar el premio a mejor conductora.

El enojo de Georgina Barbarossa

Según expuso el panelista Leo Arias en su cuenta de X, existe "mucho malestar en el entorno de Georgina con APTRA" ya que "sienten que ayer era la noche para ganar después de 26 años conduciendo". "Miren el gesto de choreo que hace el hijo de Georgina", añadió el periodista.

Quien también se pronunció fue la propia Barbarossa, que en su programa realizó un descargo sin medias tintas: "Estaba medio enculada porque no había ganado el premio. Yo pensé que, como le dieron el del programa a Vero, me iban a dar el de conductora. No me gustó que lo ganara Wanda, porque hace 27 años que estoy conduciendo y creo que me lo merecía. Así que dije 'otra vez'. Quería irme y llegar a casa".