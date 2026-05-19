En Magdalena es clave para desconectarse de la ciudad en un entorno natural.

La provincia de Buenos Aires estará llena de celebraciones por el 25 de mayo este fin de semana largo, pero un pueblo se destaca: Magdalena. La pequeña localidad realizará la segunda edición de la Fiesta del Cordero que, además de la mejor carne, contará con un show de destrezas gauchas para festejar el Día de la Revolución de Mayo.

25 de Mayo en Magdalena: cuándo y dónde es la Fiesta del Cordero

Magdalena realizará la Fiesta del Cordero el próximo domingo 24 de mayo a partir de las 10 hs en el Centro Tradicionalista, ubicado sobre calle Castelli entre Formigo y Cajaraville.

El evento contará con un gran almuerzo criollo en el que se harán más de 100 corderos al asador. Además, se realizan pruebas de riendas y destrezas criollas donde los jinetes y caballos harán recorridos esquivando tambores y obstáculos, intentando hacerlo lo más rápido posible.

También se podrá disfrutar de música folklórica en vivo, de la mano de artistas como Germán Montes, Majuma y La Fogonera. Habrá desde chacareras, zambas y artistas realizando danzas tradicionales.

Incluso se realizará un pericón nacional participativo, en el que vecinos y turistas podrán sumarse al baile. Se trata de una oportunidad única para disfrutar de las grandes tradiciones argentinas y pasar un fin de semana diferente.

Qué otras actividades se pueden hacer en Magdalena el fin de semana largo

Ubicada a menos de 100 kilómetros, Magdalena es el destino perfecto para disfrutar de la tranquilidad rural, rodeados de naturaleza y a orillas del Río de la Plata. Entre las diferentes actividades que se pueden hacer se encuentran:

Visitar la Reserva de Biósfera y el Parque Costero del Sur : tiene senderos claves para el avistaje de aves y fauna autóctona, también se pueden hacer safaris fotográficos y caminatas rodeadas de selvas.

: tiene senderos claves para el avistaje de aves y fauna autóctona, también se pueden hacer safaris fotográficos y caminatas rodeadas de selvas. Ir a la playa : las costas sobre el Río de la Plata ofrecen balnearios ideales para descansar y conectar con la naturaleza. Incluso hay áreas para acampar, realizar deportes náuticos y realizar pesca deportiva desde la costa o los históricos muelles.

: las costas sobre el Río de la Plata ofrecen balnearios ideales para descansar y conectar con la naturaleza. Incluso hay áreas para acampar, realizar deportes náuticos y realizar pesca deportiva desde la costa o los históricos muelles. Conocer el casco histórico: se puede recorrer el pueblo y sus infraestructuras históricas a pie o en bicicleta. Entre sus edificios se destacan el Teatro Español, las casonas de época perfectamente conservadas y las ruinas de antiguos saladeros a la vera del río.

se puede recorrer el pueblo y sus infraestructuras históricas a pie o en bicicleta. Entre sus edificios se destacan el Teatro Español, las casonas de época perfectamente conservadas y las ruinas de antiguos saladeros a la vera del río. Recorrer capillas históricas: Magdalena fue declarada "Ciudad de la Divina Misericordia" por el Papa Juan Pablo II y se puede visitar la icónica Parroquia Santa María Magdalena o conocer las capillas rurales del pueblo.

En Magdalena es clave para desconectarse de la ciudad en un entorno natural.

¿Cómo se puede llegar a Magdalena?

Desde la ciudad de Buenos Aires se puede llegar fácilmente a Magdalena en auto a través de la Ruta Provincial N° 11 o N° 36, se tarda menos de dos horas. En caso de no contar con auto, se puede llegar en micro a través del Expreso La Plata.