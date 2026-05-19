La Libertad Avanza (LLA) cuenta los votos para la sesión de Diputados que pidió para bloquear la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que impulsa la oposición en una segunda convocatoria. Sobre el cierre de la jornada, el oficialismo ofreció compensaciones a algunas provincias para juntar voluntades para el proyecto de modificación de la ley de Zona Fría.

Fuentes parlamentarias afirmaron a El Destape que el oficialismo está "trabajando" para lograr el quórum y "mantenerlo". LLA pidió una sesión para las 10, que tiene como principales temas el proyecto de ley de Hojarasca y de modificación de la ley de Zona Fría, diez convenios de Argentina con otros países y la entrega de medallas “La Nación Argentina al Valor en Combate” a dos veteranos de Malvinas.

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"Estamos justísimos. 130-132 diría, pero con fe de que se llega", acotó una voz de la bancada de LLA. El proyecto de Hojarasca no es un tema que genere pasiones. Sin embargo, la reforma de Zona Fría, que busca reducir la cantidad de distritos que se incorporaron a la tarifa reducida y priorizará el pago a proveedores energéticos, había comenzado a generar enojos en bloques de centro, que responden a gobernadores.

"Es una locura", se quejó hoy el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien denunció que precios de las facturas se van a disparar "exponencialmente". Fuentes cercanas a los cordobeses que se enrolan en el peronismo de la "Docta" y que se enrolan en Provincias Unidas afirman que todavía no definieron si bajarán, pero ratificaron la queja contra la modificación de Zona Fría.

Así las cosas, LLA deberá refugiarse en los aliados tradicionales. La Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y el PRO bajarán mañana a dar quórum. Sobre el cierre de la jornada, fuentes parlamentarias reportaron que el que el Ejecutivo instrumentará algún tipo de compensación para Jujuy, Santa Fe, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones. En el caso de las últimas cuatro, los gobiernos provinciales tienen bloques que tienen buena sintonía con la Casa Rosada y colaboran en el Congreso.

"Están negociando", comentaban desde el entorno de una banca por Santa Fe. En horas de la tarde, dos diputados de Provincias Unidas que responden al santafesino Maximiliano Pullaro, Gisela Scaglia, titular de la bancada, y José Núñez, estaban en duda respecto a si bajarán al recinto.

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue señalado como responsable de pedir la sesión de las 10 como una forma de bloqueo para la solicitada para las 11 por la oposición. En el oficialismo creen que para esta segunda convocatoria ya no habrá quórum.

La sesión pedida por la oposición tiene cuatro pedidos de interpelación a Adorni, un pedido de informes verbales a los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo sobre el incumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario; pedidos de restablecimiento de prestaciones para jubilados y gratuidad de medicamentos a través del PAMI; creación del programa Remediar en la órbita del Ministerio de Salud; y expedientes sobre licencias maternales y paternales.

"Con quórum de ellos, todo se pone más dificil", comentaron a El Destape desde el bloque de Unión por la Patria, que pondrá sus 93 diputados para la segunda sesión. Desde otro bloque que firmó el llamado a la convocatoria para emplazar la interpelación Adorni, adelantó que pedirán "los apartamientos del reglamento para, al menos, meter los temas en agenda y hacer algún discurso". "Estamos viendo qué pasa con la de ellos para ver cómo convocamos y para cuando". acotaron.