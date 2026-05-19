"Sigue la preocupación": Chiche Gelblung sigue internado y revelan novedades de su estado de salud

Novedades de estado de salud de Chiche Gelblung.

La salud de Chiche Gelblung mantiene en vilo al mundo del espectáculo y del periodismo, luego de que se confirmara que continúa internado y bajo cuidados intensivos. En las últimas horas, nuevos datos volvieron a encender la preocupación.

La información fue dada a conocer por Pablo Montagna, quien a través de sus redes sociales compartió detalles sobre el estado actual del conductor. Aunque llevó algo de tranquilidad, también dejó en claro que el cuadro sigue siendo delicado.

¿Cómo se encuentra Chiche Gelblung?

“Sigue la preocupación por la salud de Chiche Gelblung”, expresó, marcando el tono de la situación. Según explicó, el periodista permanece en terapia intensiva, aunque consciente y en contacto con su entorno.

Chiche Gelblung sigue detenido.

De acuerdo a lo informado, pasó la noche con dolores, lo que generó inquietud entre los profesionales que lo atienden. Sin embargo, también se destacó que se encuentra estable, despierto y comunicándose, un dato que llevó algo de alivio en medio de la incertidumbre.

Uno de los puntos que más llamó la atención tiene que ver con la ausencia de su médico de cabecera. Este factor obligó a que se conforme una junta médica que será la encargada de evaluar el cuadro y definir los próximos pasos.

Este tipo de decisiones no hacen más que reflejar la complejidad del momento. Cuando intervienen distintos especialistas, es porque el caso requiere un análisis más profundo y coordinado.

Mientras tanto, el hermetismo es total. La información llega de manera fragmentada y son pocos los periodistas que logran acceder a datos concretos sobre su evolución.

En paralelo, colegas y figuras del medio comenzaron a expresar su apoyo, enviando mensajes de fuerza y esperando una pronta recuperación. La figura de Chiche, con años de trayectoria, genera un fuerte impacto en el ambiente.

Por ahora, el panorama es de cautela. Hay señales positivas, pero la preocupación sigue latente y cada novedad es seguida de cerca. El estado de salud del periodista se convierte en uno de los temas más sensibles del momento. Y todo el mundo del espectáculo permanece atento, esperando buenas noticias en las próximas horas.