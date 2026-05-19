Casas sustentables y para ensamblar: cómo son los nuevos ladrillos de plástico reciclado para construcción rápida (Crédito: Conceptos plásticos)

La construcción sustentable y rápida de viviendas comenzó a ser una posibilidad con los ladrillos de plástico reciclado. Se trata de una tendencia que está llegando a la Argentina, donde las casas se pueden levantar en cinco días laborables, sin entrar en obra, ni tener que usar cemento.

Cómo son las casas hechas con ladrillos de plástico reciclado

Entre las diferentes versiones, hay ladrillos de plástico que se destacan por ser de bajo costo y estar pensados para encastrar. Se trata del sistema desarrollado por la empresa colombiana Conceptos Plásticos, en el que se funden los residuos plásticos, se moldean las piezas con extrusión y se crean bloques que se ensamblan por presión.

Los ladrillos se hacen de residuos plásticos fundido (Crédito: CGTN America)

El sistema permite construir viviendas completas en solo cinco días, porque su tecnología, similar a los Lego, acelera los tiempos de obra: no hay que esperar que el cemento se seque. Además, al ser construcciones modulares, se reduce el desperdicio de material y los escombros.

Cada pieza pesa 3 kilos y son fáciles de transportar. Además, cuentan con aislamiento térmico y acústico, lo que permite tener una mayor eficiencia energética. Si bien son de plástico reciclado, cuentan con aditivos que impiden la combustión, por lo que son completamente seguros.

Cuánto cuestan las casas modulares hechas de ladrillo de plástico

Una vivienda de 40 metros cuadrados con dos habitaciones, cocina, baño, sala y comedor ronda los 6.800 dólares. No solo se trata de una alternativa económica para combatir la crisis habitacional por los amplios precios de construcción y demoras de obras, sino que también es una alternativa sustentable.

Aproximadamente, se utilizan 6 toneladas de plástico reciclado, aunque esas cifras pueden incrementarse en las viviendas de dos pisos. Se trata de una opción muy atractiva para programas de vivienda social, proyectos de urbanización rápida y soluciones de emergencia.

Una vivienda de 40 metros cuadrados ronda los 6.800 dólares (Crédito: Conceptos plásticos)

Además, va de la mano con el crecimiento del reciclado de plástico en el país: en Argentina solo durante 2024 se recuperaron cerca de 233.000 toneladas, una cifra que quintuplica los registros de hace veinte años.