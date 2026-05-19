La noche está marchándose ya: dónde puede verse la primera película argentina anti Milei

La noche va marchándose: dónde puede verse la primera película argentina anti Milei.

Tras alzarse con el Gran Premio en la Competencia Internacional del 27° Jeonju International Film Fest (Corea del Sur), en junio se estrena la multipremiada ópera prima de Ramiro Sonzini y Ezequiel Salinas, La noche está marchándose ya, una oda al cine (o a la cinefilia), y una comedia sobre la amistad y la crisis argentina en el gobierno de Javier Milei.

La película cuenta la historia de Pelu, treintañero y proyectorista de un cineclub municipal en crisis, es degradado a sereno nocturno. Tiempo después pierde su casa y se muda al cine en secreto. Poco a poco, forma allí una comunidad con un grupo de naranjitas (cuidadores de autos) que pasa las noches tomando cerveza y viendo películas con él, y Vale, su mejor amiga, que usa la sala para grabar contenido de OnlyFans. La precaria condición económica en que viven es parte de una crisis generalizada que amenaza con cerrar el cine y poner en riesgo su pequeña comunidad.

La noche está marchándose ya fue elegida como Mejor ópera prima en la Internacional Cinéfila 2025 y se alzó con premios como mejor película en DocLisboa (Portugal), Ficer (Entre Ríos), Fich (Chile), Mejor Dirección en Seminici (Valladolid) y el premio Espacial del Jurado en FicValdivia (Chile). La película podrá verse en Malba Cine y la sala Leopoldo Lugones (CTBA) a partir de junio.

"Esta película es una forma de resistir el presente": hacer cine argentino en la era Milei

A través de un comunicado de prensa, los directores de la película revelaron cómo fue el proceso para comenzar un rodaje durante el gobierno de Javier Milei, con un INCAA desfinanciado y acéfalo en materia de impulso de políticas de fomento de la industria cinematográfica local. "Unos meses después de la asunción de Milei, cuando todavía pensábamos más en lo que estábamos perdiendo que en cómo reconstruirnos, un llamado nos dio la chance de hacer una película con poco dinero", sostuvieron.

"Para que esos fondos acotados se conviertan en película fue absolutamente necesario que un pequeño grupo de grandes amigos acepte la invitación y se sume a trabajar en condiciones sumamente artesanales, pero con la convicción de que el apego al cine, como forma de vida, es algo que no nos pueden quitar. Nuestra película es una ofrenda para ellos y para nuestro Cineclub Municipal Hugo del Carril, ese baluarte que nos congrega. Esta película es nuestra forma de atravesar el presente, de resistirlo como podemos, a los tumbos, con errores y desconcierto, pero procurando estar juntos", sumaron.