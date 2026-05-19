El PJ se reunió para defender la continuidad de las PASO

El PJ Nacional lleva adelante el Congreso Nacional partidario para ordenar el escenario administrativo interno y avanzar con una serie de acciones de cara al 2027. Encabezado por Gildo Insfrán, se discute cómo proceder ante el primer aniversario de la proscripción a Cristina Kirchner y, por otro, reivindicar las PASO como mecanismo de selección de candidatos en medio del intento del Gobierno por suspenderlas o eliminarlas.

“Hablamos de las primarias y que se determine quién tiene el mayor apoyo. Hay varios compañeros que se quieren presentar. Axel Kicillof es un buen candidato lo cual es absolutamente importante y que quiera llevar adelante un programa”, señaló José Mayans, a su ingreso a la sede partidaria de Matheu 130.

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El senador es el vicepresidente primero del Partido Justicialista, encargado de la gestión del partido dada la inhabilitación a ejercer cargos de CFK. “Estamos entrando en una crisis que el Gobierno no ve. El rumbo es el equivocado entonces los que se presenten tienen que ir con la propuesta de defender la Patria, la industria, el sistema previsional”, resumió.

Por fuera de la preocupación electoral, la mirada está puesta en normalizar de acá a octubre la vida partidaria de las sedes de Jujuy y Salta. Ambas intervenidas primero por el partido a nivel nacional y luego judicialmente bajo la influencia del gobernador Gustavo Saenz. “Tratamos las intervenciones en ambas provincias y un cronograma para normalizar la situación ahí. La idea es llamar a elecciones el 25 de octubre para que se designan autoridades en ambas provincias”, indicó Oscar Parrilli, congresal por Neuquén. Teresa García y Maximiliano Rodríguez quedaron como normalizadores en Jujuy y Pablo Kosiner y Nora Cannuni en Salta. "Buscarán un acuerdo politico. Van a ir a las provincias y hablar con la Justicia para que se llame a elecciones", dijo una fuente a este portal.

Desde que comenzaron los fallos incidiendo en la vida partidaria en algunas regiones, las autoridades nacionales activaron para evitar un avance judicial como el que ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri. “Todo lo que sea intervención de la justicia en la vida interna de los partidos no nos gusta”, opinó Parrilli. “Saenz se metió en las dos provincias y quiere meterse acá también. Venían por el PJ nacional pero no van a poder. En ese grupo están también los gobernadores Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo”, acusó un congresal peronista de esa región. Dadas las intervenciones judiciales, se determinará hoy a un coordinador para ambas provincias.

Para mostrar un partido en regla y en línea con lo que indica la ley de partidos, se van a aprobar los balances con las cuentas en orden. Participan el Presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista, Insfrán, la apoderada Patricia García Blanco, los vicepresidentes como Mayans y Teresa García, y congresales de distintas provincias como Guillermo Michel y Juan Manzur. Además, se conectaron otros 360 congresales por zoom.

En la previa al Congreso, autoridades partidarias se reunieron en la sede nacional para organizar las acciones militantes ante el primer aniversario de la condena a Cristina Kirchner. Se resolvió convocar a un acto el 20 de junio, Día de la Bandera, en Parque Lezama. “No podemos repetir más experiencias como la que tuvimos con Frondizi, electo presidente con la proscripción del peronismo Illia o con Cámpora que no duró mucho en su mandato”, retrucó Parrilli en medio de la discusión sobre si se requiere un candidato que indulte a la expresidenta. “La Corte debe anular o revocar el fallo”, indicó el representante del cristinismo.