El PJ convocará a su Congreso Nacional para el 19 de Mayo

Los consejeros del Partido Justicialista (PJ) resolvieron este jueves reunir al Congreso Nacional el próximo 19 de mayo, con el objetivo de ordenar los criterios de participación de cara a las elecciones 2027 y tener ordenado el partido en la previa del Mundial.

En el temario oficial del encuentro figuran la lectura y consideración del acta anterior, las intervenciones en Salta y Jujuy, el informe de normalización de Misiones, la próxima convocatoria al Congreso Nacional, y el análisis de la situación política nacional.

Desde la mañana figuras y autoridades del justicialismo como el senador José Mayans, la diputada Paula Penacca y el intendente de Lomas de Zamora Federico Otermin se dieron cita tras la convocatoria resuelta ayer en la tarde por los vicepresidentes que se reúnen periódicamente.

El objetivo detrás de tanta actividad es dejar las pautas ordenadas desde el partido antes del Mundial de fútbol para que en el segundo semestre se logre convocar a otras fuerzas políticas y empezar a configurar una interna de candidatos. El encuentro de esta jornada generó críticas al interior de la CGT ya que la actividad se solapó con la movilización de la central a Plaza de Mayo por el Día del Trabajador.

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