Kicillof asumió en el PJ bonaerense: renovación del padrón y reclamo por CFK libre

El gobernador Axel Kicillof asumió este viernes a la tarde la presidencia del PJ bonaerense, cargo al que llegó por consenso tras haber mantenido varios semanas de disputa interna durante el verano. El pedido de una masiva campaña de afiliaciones y capacitaciones fueron las nuevas melodías que el dirigente trasladó al PJ bonaerense. Además, el mandatario pidió a los dirigentes que “estén presentes” en los 135 partidos locales en cada recorrida que realizan.

Tras tres horas de reunión, la dirigencia acordó un comunicado oficial del PJ en el que se detalla el pedido de libertad para Cristina Kirchner y para el exministro Julio De Vido también. Por otro lado, acordaron acompañar los reclamos de la provincia de Buenos Aires contra el gobierno Nacional. “Desde el Partido Justicialista respaldamos firmemente el reclamo legítimo de nuestro Gobierno Provincial ante un Gobierno Nacional que ha decidido, por decreto y con crueldad, darle la espalda al 38% de los argentinos y argentinas”, indicó el comunicado.

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“El peronismo bonaerense repudia la condena y proscripción de la presidenta del Partido Justicialista en el orden nacional, Cristina Fernández de Kirchner, y exige su liberación. Así como también reiteramos el pedido humanitario por la situación del compañero Julio De Vido”, destacó la dirigencia peronista.

El acto de asunción se realizó en la sede del PJ en La Plata y allí el dirigente pidió a cada uno de los y las presentes trabajar para “unir al peronismo” y “enfrentar el modelo de gobierno de Javier Milei”. El mandatario toma el bastón de mariscal que dejó Máximo Kirchner. En el escrito hicieron referencia al mismo: “El actual modelo de Milei no es más que un plan de asfixia que atenta contra la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la Nación, pilares innegociables de nuestra doctrina”.

En su discurso, el gobernador pidió “estar presentes en la marcha del 30 de abril” por el Día del Trabajador. Durante el acto, entraron formalmente en funciones los distintos consejeros y consejeras del partido. Se trata de cargos que representan cada una de las 8 secciones electorales, pero también diferentes ramas como género, gremial y de la juventud. El Secretario General del partido será Mariano Cascallares, actual diputado bonaerense y de diálogo con todas las tribus peronistas.

Por su parte, Kicillof anunció “una masiva campaña de afiliaciones”. La misma será a través de una aplicación y, pasada la instancia de chequeo de datos, la persona se acercará de manera presencial a cualquiera de las sedes del partido y completará el proceso. Previo al comienzo del acto, Carlos Bianco, ministro de Gobierno y congresal del PJ nacional contó que “pasó mucho tiempo desde que se hizo la última campaña de afiliación" y destacó que "es algo que va a revitalizar muchísimo al peronismo y lo va a rejuvenecer”.

Para el dirigente, es una herramienta que “hay que poner a disposición”, sobre todo “en un momento que se habla de apatía política hacia los jóvenes, sería un error estratégico no hacerlo”. Finalmente, recordó que “hubo casos que me llegaron de gente que presentó la ficha de afiliación 6 veces y no está afiliada, es una falta de respeto entre los peronistas hacer eso”.