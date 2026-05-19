Xi recibirá a Putin, mientras China se proyecta como un actor estable en la escena internacional

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, pasean por la residencia personal del líder chino Zhongnanhai en Pekín, China

Por Ryan Woo, Chen Aizhu ​y Liz Lee

PEKÍN/SINGAPUR, 19 mayo (Reuters) - El líder chino, Xi Jinping, recibirá a su "viejo amigo" Vladimir Putin menos de una semana después de la visita de gran repercusión ‌mediática de Donald Trump, en un ‌momento en que Pekín busca proyectarse como una potencia estable y predecible en un mundo sacudido por tensiones comerciales, guerras y una crisis energética.

China y Rusia han presentado el viaje de dos días de Putin esta semana —su vigésimo quinta visita a China— como una prueba más de su asociación "para todo tipo de circunstancias", incluso cuando Occidente insta a Pekín a presionar a Moscú para que ponga fin a su guerra en Ucrania.

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Mientras China se ​presenta como mediadora de ⁠paz en el conflicto y parte neutral, Putin afirma que China y Rusia apoyan ‌los "intereses fundamentales" de la otra, al tiempo que busca acuerdos energéticos adicionales ⁠con la segunda economía más grande del mundo ⁠ante las sanciones occidentales.

"La cumbre entre Xi y Putin transmitirá al mundo que la asociación estratégica entre China y Rusia sigue siendo la piedra angular de las políticas exteriores de ⁠ambos países y que cualquier intento de Estados Unidos de abrir una brecha ​entre ellos está destinado al fracaso", dijo Ian Storey, investigador principal ‌del Instituto ISEAS-Yusof Ishak de Singapur.

La visita ‌sigue a la de Trump la semana pasada, que generó una imagen positiva pero pocos ⁠acuerdos comerciales importantes. Xi describió las relaciones entre China y EEUU como una relación de "estabilidad estratégica", cuestionando el marco de "competencia estratégica" asociado al expresidente estadounidense Joe Biden.

Al acoger a líderes extranjeros, China busca reforzar su imagen como pilar de la estabilidad mundial, en contraste ​con las ‌dificultades de EEUU para poner fin a la guerra en Ucrania y contener un conflicto paralelo con Irán que ha alterado los flujos energéticos mundiales.

PEKÍN BUSCA TRANQUILIZAR

Durante las visitas de Estado, Pekín intenta tranquilizar a sus socios comerciales occidentales, incluido Estados Unidos, sobre su ascenso como potencia económica y tecnológica, al tiempo ⁠que resta importancia a los riesgos en sus relaciones.

La Casa Blanca dijo tras la visita de Trump a China que se había alcanzado un consenso sobre cuestiones que mejorarán la "estabilidad" para las empresas y los consumidores globales.

Al mismo tiempo, la relación de China con países como Rusia también refuerza su mensaje de que su diplomacia es coherente y no se ve influida por las acciones de sus socios estratégicos, a pesar de la presión occidental.

"No es realista esperar que ‌Xi presione a Putin para que ponga fin a la guerra en Ucrania. Xi no ejerce ese tipo de influencia sobre Putin y, en cualquier caso, los chinos comprenden que una derrota de Rusia en Ucrania debilitaría la posición política de Putin", dijo Storey.

"Por ello, Pekín seguirá proporcionando a Moscú cobertura diplomática en la ONU, ayuda económica y tecnologías de doble uso ‌para las fuerzas armadas rusas", añadió.

China dice que nunca ha suministrado armas letales a ninguna de las partes del conflicto entre Rusia y Ucrania y que controla estrictamente las exportaciones de productos ‌de doble uso.

"Durante la ⁠visita, los dos jefes de Estado intercambiarán opiniones sobre la cooperación en todos los ámbitos de las relaciones bilaterales, así como sobre cuestiones internacionales ​y regionales de interés mutuo", dijo Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en la rueda de prensa de los lunes.

Con información de Reuters