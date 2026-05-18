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La flotilla de ayuda a Gaza dice que las fuerzas israelíes abordaron un barco

18 de mayo, 2026 | 06.12

Los organizadores de una flotilla de barcos de ayuda con destino ‌a Gaza informaron ‌el lunes que las fuerzas israelíes habían abordado uno de sus buques y que se había perdido el contacto con otro de ellos en el Mediterráneo oriental.

El mismo lunes, el ​Ministerio de ⁠Asuntos Exteriores de Israel había declarado ‌en la red social X ⁠que "no permitirá ninguna ⁠violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

Los barcos de la Global Sumud Flotilla habían ⁠zarpado por tercera vez el ​jueves desde el sur de ‌Turquía, después de ‌que anteriores intentos de entregar ayuda ⁠a Gaza fueran interceptados por Israel en aguas internacionales.

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Un vídeo en directo mostraba el lunes cómo buques militares ​se ‌acercaban a los barcos.

"En estos momentos, buques militares están interceptando nuestra flota y las fuerzas (israelíes) están abordando el primero de nuestros ⁠barcos a plena luz del día", dijo la Global Sumud Flotilla en X.

"Exigimos paso seguro para nuestra misión humanitaria legal y no violenta".

En su comunicado, Israel también instó a "todos los participantes en esta ‌provocación a cambiar de rumbo y dar media vuelta inmediatamente".

La flotilla anterior partió de España el 12 de abril. Sin embargo, las fuerzas israelíes interceptaron los ‌barcos de ese grupo, llevando a más de 100 activistas propalestinos a Creta y ‌deteniendo a ⁠otros dos en Israel.

Con información de Reuters

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