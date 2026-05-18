La flotilla de ayuda a Gaza dice que las fuerzas israelíes abordaron un barco

Un barco de la marina israelí intercepta la Global Sumud Flotilla en ruta hacia Gaza, en un intento de entregar ayuda, en el mar el 18 de mayo de 2026, en esta captura de pantalla tomada de un vídeo distribuido

Los organizadores de una flotilla de barcos de ayuda con destino ‌a Gaza informaron ‌el lunes que las fuerzas israelíes habían abordado uno de sus buques y que se había perdido el contacto con otro de ellos en el Mediterráneo oriental.

El mismo lunes, el ​Ministerio de ⁠Asuntos Exteriores de Israel había declarado ‌en la red social X ⁠que "no permitirá ninguna ⁠violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".

Los barcos de la Global Sumud Flotilla habían ⁠zarpado por tercera vez el ​jueves desde el sur de ‌Turquía, después de ‌que anteriores intentos de entregar ayuda ⁠a Gaza fueran interceptados por Israel en aguas internacionales.

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Un vídeo en directo mostraba el lunes cómo buques militares ​se ‌acercaban a los barcos.

"En estos momentos, buques militares están interceptando nuestra flota y las fuerzas (israelíes) están abordando el primero de nuestros ⁠barcos a plena luz del día", dijo la Global Sumud Flotilla en X.

"Exigimos paso seguro para nuestra misión humanitaria legal y no violenta".

En su comunicado, Israel también instó a "todos los participantes en esta ‌provocación a cambiar de rumbo y dar media vuelta inmediatamente".

La flotilla anterior partió de España el 12 de abril. Sin embargo, las fuerzas israelíes interceptaron los ‌barcos de ese grupo, llevando a más de 100 activistas propalestinos a Creta y ‌deteniendo a ⁠otros dos en Israel.

Con información de Reuters