Una votación clave en el Senado expuso la crisis de conducción del peronismo

La polémica abierta por la bandera y los gritos en medio de un acto del gobernador Axel Kicillof quitó en parte la atención sobre otro hecho sucedido el mismo jueves, de mayor gravedad institucional, que dejó al descubierto la falta de conducción nacional en el peronismo. Fue la votación en el Senado que prorrogó por cinco años el mandato de Carlos “Coco” Mahiques como camarista y que mostró al interbloque peronista partido al medio. Históricamente, los senadores habían seguido las directivas de Cristina Kirchner, más allá de alguna disidencia puntual. Pero justo en un tema sensible como la continuidad de jueces vinculados a la justicia que condenó a la ex presidenta, la mitad del interbloque se desmarcó. “No estamos definiendo solo una prórroga sino qué tipo de justicia queremos”, sostuvo el jefe del interbloque, José Mayans, en su mensaje de cierre. No consiguió alinearlos.

Como marcaba un legislador kirchnerista, la prórroga de Mahiques fue aprobada por 58 votos a favor y apenas 11 rechazos. Es decir, consiguió diez votos más de los necesarios, por lo que varios de los senadores peronistas que lo acompañaron podrían haber votado en contra sin alterar el resultado. Eso dejó ver la intención de algunos de congraciarse con “Coco” Mahiques, figura emblemática de la familia judicial y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, ambos señalados como protagonistas del esquema de persecución denunciado como “lawfare”. Los Mahiques participaron en 2022 del viaje a Lago Escondido y quedaron expuestos en algunos de los chats más escandalosos que trascendieron luego de aquella excursión organizada por directivos del grupo Clarín a la mansión del magnate Joe Lewis.

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Tanto en el debate en la comisión como en la sesión del jueves hubo senadores de Fuerza Patria como Martín Soria, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Capitanich hicieron cuestionamientos muy duros a Mahiques, quien llegó a su cargo en la Cámara de Casación Federal, máximo tribunal penal del país, por decisión del gobierno de Mauricio Macri, sin concursar. En unos meses, al cumplir 75 años, Mahiques debería dejar el cargo, pero acudió al Senado para permanecer en el puesto por el que nunca concursó otros cinco años. "Mahiques representa la colonización del Poder Judicial por intereses económicos, políticos y mediáticos. "No repitamos errores. No podemos repetir procedimientos que no nos van a garantizar calidad institucional", marcó Capitanich.

Pese a la gravedad que le adjudicaron los expositores del interbloque peronista a la continuidad de Mahiques, muchos de sus compañeros de bancada no se conmovieron. En la reunión del bloque previa a la sesión se habían anoticiado de que votarían divididos, pero ni siquiera entonces quedó claro la magnitud de la fractura.