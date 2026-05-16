Obras en la línea B: la Ciudad dio paso clave para su renovación, ¿de qué se trata?

La compañía Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) adjudicó los trabajos eléctricos destinados al cambio de tensión del sistema de la línea B de subte, una de las intervenciones consideradas fundamentales para la futura incorporación de nuevos trenes y la mejora operativa del servicio.

El proyecto forma parte del plan integral de renovación de la traza más utilizada de la red porteña, donde se contempla la migración del esquema de alimentación eléctrica de 600 V en corriente continua a 1500 V. Según indicaron fuentes oficiales al portal En El Subte, la actualización permitirá optimizar el rendimiento energético y adecuar la infraestructura para el funcionamiento de las futuras formaciones adquiridas a la empresa china CRRC.

¿Qué obras se realizarán en la línea B?

La adjudicación incluye la puesta en servicio de ocho subestaciones rectificadoras ubicadas en estaciones estratégicas como Alem, Pellegrini, Pasteur, Medrano, Malabia, Federico Lacroze, Los Incas y Urquiza. Además, se avanzará con la estandarización de los grupos rectificadores a 2500 kW.

Entre las tareas previstas también figura la instalación de catenaria rígida en el Taller Rancagua y en la rampa de Federico Lacroze, lo que permitirá implementar servicios cortos en determinados tramos de la línea B. El plan busca modernizar un sistema que actualmente presenta limitaciones técnicas frente a las nuevas unidades que la Ciudad prevé incorporar.

¿Qué se sabe de las nuevos coches para la línea B?

La renovación eléctrica aparece como una condición necesaria para la llegada de la nueva flota destinada a reemplazar a los actuales coches Mitsubishi, que circulan desde hace décadas en la línea B. El objetivo oficial es mejorar la frecuencia, reducir fallas y aumentar la eficiencia energética del servicio.

De acuerdo con declaraciones del presidente de SBASE, Javier Ibáñez, el nuevo esquema permitiría reducir el consumo energético entre un 30% y un 40%. A su vez, las obras contemplan el retiro de equipamiento obsoleto y componentes que contienen asbesto, otro de los puntos centrales dentro del proceso de modernización de la red.