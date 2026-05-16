La Ciudad anunció nuevos cortes y desvíos de tránsito durante el fin de semana

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), a través del Ministerio de Movilidad e Infraestructura, anunció este viernes nuevos cortes y desvío al tránsito que se desplegarán durante el fin de semana.

Las afectaciones que se concentrarán en la zona de la Costanera Sur y Puerto Madero, responderán al operativo de seguridad por el tradicional Duatlón: la competencia de resistencia que combina dos disciplinas.

¿Cuáles son los cortes y desvíos al tránsito por el Duatlón de la Ciudad de Buenos Aires?

El próximo domingo 17 de mayo, la Ciudad de Buenos Aires será escenario una vez más del tradicional Duatlón.

La competencia que contemplará dos categorías por distancia de entre 3,20 a 6,30 kilómetros, demandará del despliegue de un operativo de tránsito que afectará la normal circulación en al zona del bajo porteño.

Cortes de tránsito por el Duatlón

En la avenida De Los Italianos entre Marta Lynch y Manuela Sáez, se avanzará con el cierre total desde el sábado 16 de mayo, en el horario de 20hs y hasta las 14hs del día siguiente.

A su vez, se encontrarán con cortes totales, momentáneos y sucesivos la avenida De Los Italianos, Marta Lynch, Juana Manso, Manuela Saez, Macacha Güemes, avenida Int. Hernán Giralt, Azucena Villaflor, avenida Calabria, Julieta Lanteri, avenida Elvira Rawson de Dellepiane, avenida Calabria y cierres totales, momentáneos y sucesivos de las arterias transversales a la hora del paso de los participantes, el día domingo 17 de mayo de 2026, en el horario de 07hs a 11hs.

¿Qué es el Duatlón, la tradicional competencia que se disputará en las calles porteñas?

El Duatlón Buenos Aires 2026 se llevará a cabo el domingo 17 de mayo en la zona de Costanera Sur y Puerto Madero. El evento marcará la primera fecha del Circuito Duatlón Ciudad de Buenos Aires, una competencia que combina pedestrismo y ciclismo en un entorno urbano emblemático.

Con 250 participantes estimados, contará con dos grandes categorías diferenciadas por distancias:

Modalidad corta: 3 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y 3 km de pedestrismo.

3 km de pedestrismo, 20 km de ciclismo y 3 km de pedestrismo. Modalidad larga: 6 km de pedestrismo, 30 km de ciclismo y 3 km de pedestrismo.

Ambos trayectos se podrán realizar de manera individual o en equipos de postas, permitiendo la participación de diferentes perfiles de atletas.