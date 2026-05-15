Estados Unidos cancela el despliegue de 4.000 soldados en Polonia

FOTO DE ARCHIVO: El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, pasan revista a una guardia de honor durante su encuentro en Varsovia

El ​Pentágono ha cancelado los planes de desplegar 4.000 soldados destinados en Estados Unidos en Polonia, según afirmaron dos funcionarios estadounidenses, una decisión inesperada que ‌reaviva las dudas sobre los recortes ‌de efectivos previstos por el presidente Donald Trump en Europa.

Hace dos semanas, el Pentágono anunció que retiraría 5.000 soldados de Alemania, país aliado de la OTAN, en parte debido a la creciente brecha entre Trump y Europa respecto a la guerra con Irán.

El general Christopher LaNeve, jefe de Estado Mayor en funciones del Ejército, confirmó la decisión durante su comparecencia el viernes ante la Comisión de Servicios ​Armados de la Cámara ⁠de Representantes. Sin embargo, apenas dio explicaciones al respecto, más allá de afirmar ‌que "lo más sensato era que esa brigada no se desplegara en ⁠el teatro de operaciones".

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Joe Courtney, un legislador demócrata, ⁠dijo a LaNeve que la decisión enviaba un "mensaje horrible" sobre el compromiso de Trump con Europa.

"Francamente, no son solo nuestros adversarios los que están prestando atención. Son ⁠nuestros aliados", dijo Courtney.

Un funcionario estadounidense, que habló con Reuters bajo condición ​de anonimato, sugirió que la decisión sobre Polonia formaba parte ‌de una solución a corto plazo para ‌permitir, en última instancia, la reducción previamente anunciada en Alemania, donde hay ⁠35.000 efectivos estadounidenses. Eso sugeriría que las tropas que debían rotar a Polonia podrían, en su lugar, proceder de otros lugares.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, afirmó que había recibido garantías de que la seguridad de Polonia no se vería ​afectada por ninguna ‌decisión sobre la presencia de tropas estadounidenses.

"Me han asegurado, y esto también es importante para mí, que estas decisiones son de carácter logístico y no afectarán directamente a las capacidades de disuasión ni a nuestra seguridad", dijo en una rueda de prensa el viernes.

Estados Unidos ha estado ⁠revisando su presencia militar en Europa y desde hace tiempo se esperaba que la redujera tras las exigencias de Trump de que la OTAN asumiera un papel más importante en la defensa de Europa. El Pentágono aún no ha detallado cómo prevé la futura reducción de tropas en todo el continente.

A pesar de que los parlamentarios expresaron su exasperación y confusión por la decisión sobre Polonia, el Pentágono afirmó que se había seguido "un ‌proceso exhaustivo y con múltiples niveles".

"No se trata de una decisión inesperada de última hora, y sería erróneo presentarla como tal", dijo el portavoz del Pentágono, Joel Valdez.

Trump también se ha enfadado porque los aliados europeos no se unieron a la guerra de EEUU contra Irán, y se enfrentó al canciller alemán Friedrich Merz, quien el mes ‌pasado dijo que los iraníes estaban humillando a EEUU en las negociaciones.

Las últimas decisiones de retirar efectivos se produjeron también en un escenario de creciente presión de Washington sobre ‌los países europeos para ⁠que aumenten el gasto en defensa, y de acusaciones de que la dependencia de las fuerzas estadounidenses les había permitido descuidar sus ​propios ejércitos.

A finales del año pasado, había unos 85.000 soldados estadounidenses en Europa.

Con información de Reuters