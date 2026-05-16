Cómo es el Gillette Stadium de Boston, sede del Mundial 2026

Falta menos de un mes para el Mundial 2026 y ya se conocen los estadios que serán sede de la Copa del Mundo. Entre los 16 elegidos se encuentra el Gillette Stadium, también denominado Boston Stadium, donde se jugarán siete partidos del torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Sedes del Mundial 2026: cómo es el Gillette Stadium de Boston en Estados Unidos

Ubicado en Foxborough, Massachusetts, a unos 40 kilómetros del centro de Boston, el Gillette Stadium será llamado oficialmente “Estadio Boston” durante el torneo mundial por normas de patrocinio de la FIFA. En concreto, el imponente estadio será el terreno de cinco partidos de la fase de grupos, uno de octavos de final y la primera disputa de cuartos de final.

El Gillette Stadium fue renovado en la previa al Mundial 2026

El estadio es sede de New England Revolution de la MLS y de los New England Patriots de la NFL. Si bien fue inaugurado en 2002, previo al Mundial se realizaron tareas de renovación para ofrecer una mejor experiencia. Entre sus diferentes características se destacan:

Capacidad para 65.000 personas

Una pantalla LED de alta definición de unos 2.044 metros cuadrados.

de alta definición de unos 2.044 metros cuadrados. Espacios vidriados de alrededor de 4.645 metros cuadrados para los eventos.

de alrededor de 4.645 metros cuadrados para los eventos. Conectividad de 360° entre todos los niveles de las explanadas.

La Copa del Mundo 2026 no es el primer torneo que se juega en el Estadio Boston, el sitio fue la cancha de numerosos partidos de fútbol a lo largo de los años, como la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2003, la Copa América Centenario, la Copa Oro de la Concacaf y la Copa Internacional de Campeones. Además, es un escenario habitual de conciertos de grandes artistas.

El detalle de los partidos que se van a jugar en el Estadio Boston

Zona de grupos

Sábado 13 de junio: Haití vs. Escocia - Grupo C

- Grupo C Martes 16 de junio: Irak vs. Noruega - Grupo I

- Grupo I Viernes 19 de junio: Escocia vs. Marruecos - Grupo C

- Grupo C Martes 23 de junio: Inglaterra vs. Ghana - Grupo L

- Grupo L Viernes 26 de junio: Noruega vs. Francia - Grupo I

Dieciseisavos de final

Lunes 29 de junio: 1º Grupo E vs. 3º Grupo A/B/C/D/F (Partido 74)

Cuartos de final