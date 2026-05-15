Línea 148: dictan la conciliación obligatoria, ¿qué va a pasar los servicios?

Luego de varios días de tensión y un nuevo paro de colectivos que afectó a miles de pasajeros del sur del conurbano bonaerense, el Gobierno nacional dictó el miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto de la línea 148 de colectivos. La medida dejó sin efecto la protesta impulsada por trabajadores nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y permitió la reanudación del servicio.

La decisión fue tomada por la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y tendrá una vigencia de 15 días. Durante ese período, tanto la empresa operadora como el gremio deberán suspender el cese de actividades y mantener negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo definitivo.

El conflicto involucra a la empresa La Central de Vicente López S.A.C., actual responsable de la operación de la línea 148, que conecta Plaza Constitución con distintos puntos de Quilmes, Florencio Varela y San Francisco Solano. El servicio venía registrando inconvenientes desde el traspaso de la concesión tras la crisis y posterior salida de El Nuevo Halcón, histórica operadora de la línea.

¿Qué pasó con la línea 148?

La protesta surgió en medio de reclamos sindicales vinculados a despidos y condiciones laborales. Los choferes habían iniciado una medida de fuerza por tiempo indeterminado que provocó la interrupción total de los ramales, complicando el traslado diario de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Con la conciliación obligatoria ya vigente, la resolución oficial obliga a la empresa a retrotraer los despidos cuestionados y garantizar el funcionamiento habitual del servicio, mientras que el sindicato deberá cesar cualquier acción gremial durante las próximas dos semanas.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo principal es “preservar la paz social” y asegurar la continuidad del transporte público en una de las líneas más utilizadas por vecinos del sur bonaerense. La línea 148 es clave para conectar barrios de Florencio Varela, Quilmes y Berazategui con la Ciudad de Buenos Aires, por lo que cada interrupción genera importantes demoras y complicaciones para trabajadores y estudiantes.

¿Qué va a pasar con la línea 148?

La Secretaría de Trabajo convocó a representantes de la UTA y de la empresa a mantener reuniones de negociación bajo supervisión estatal. En ese marco, las autoridades buscarán alcanzar un entendimiento que permita estabilizar el funcionamiento de la línea y evitar nuevas interrupciones del servicio.

Mientras tanto, la línea 148 retomó este jueves sus recorridos habituales y volvió a circular con normalidad.