Paro de colectivos: qué líneas podrían tomar los recorridos de la 707, 333, 407 y 437

La empresa Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM), que opera con las líneas 303, 707, 407 y 437, principalmente en el Municipio de San Isidro, enfrenta una crisis sin precentes ante el anuncio de su quiebre financiero y operativo. Mientras tanto, los trabajadores vienen realizando protestas y un paro indeterminado por la falta de pagos y sueldos congelados.

Las líneas no funcionan desde el mes de abril y, en este lapso de tiempo, la compañía se reunió con autoridades del municipio y otras empresas de colectivos para modificar los recorridos y diseñar un plan de emergencia, ya que miles de usuarios del partido se quedaron sin transporte público. El objetivo no está puesto en replicar los recorridos de las líneas 303, 407, 437 y 707.

En este sentido, la negociación busca que se creen nuevos trayectos basados en las rutas de las líneas ya existentes y que así se le pueda devolver la conectividad a los barrios en los que circulaban estos colectivos.

Algunas de las empresas de colectivos que podrían ampliar su servicio y recorrer las distintas localidades de San Isidro son:

Compañía Noroeste S.A.T: su línea más conocida es la 343.

su línea más conocida es la 343. Micro Ómnibus Tigre S.A. (MOTSA): opera con la línea 228.

opera con la línea 228. La Primera de Martínez S.A: maneja la línea 314 que ya recorre San Isidro al igual que el 343.

maneja la línea 314 que ya recorre San Isidro al igual que el 343. Transportes Automotores La Plata S.A: opera con la línea 338.

opera con la línea 338. Empresa Ciudad de San Fernando S.A: maneja la línea 377.

maneja la línea 377. Empresa Línea 71 S.A: maneja la línea 71 que también recorre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

De acuerdo a lo informado por el sitio Qué Pasa, otra empresa que se mostró interesada en ampliar el servicio hasta San Isidro es Metropol que opera con la línea 237. Actualmente, este colectivo recorre diversas localidades de General San Martín como Chilavert, Villa Ballester, Villa Bonich y José León Suárez que linda con San Isidro. De hecho, en estos últimos días, la compañía prestó servicio en ese partido sin la autorización formal.

Cómo serán los nuevos recorridos de los colectivos en San Isidro

Los nuevos recorridos aún no están definidos. Además, resta llevar negociaciones con el gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA) para la incorporación de trabajadores a este cambio de esquema y regularizar la situación de los más de 400 choferes de la empresa MOGSM que quedaron a la deriva tras esta decisión empresarial.

Por el momento, se presume que la línea 314 sume recorrido en las localidades de Villa Adelina, Boulogne y Martinez y que, en tanto, el 343 haga una nueva ruta por Béccar, Olivos y Boulogne.