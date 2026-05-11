Línea 707: avanzan las chances de reasignar los recorridos, ¿Qué se sabe?

La empresa MOGSM sufrió un nuevo revés judicial luego de que el Juzgado Civil y Comercial N°3 de San Isidro rechazara la medida cautelar presentada para frenar el esquema alternativo de transporte.

Tras el colapso del servicio, la empresa MOGSM sufrió un nuevo revés judicial luego de que el Juzgado Civil y Comercial N°3 de San Isidro rechazara la medida cautelar presentada para frenar el esquema alternativo de transporte impulsado por el Municipio y la Provincia de Buenos Aires.

La compañía de colectivos había solicitado la intervención con el objetivo de impedir que las autoridades avanzaran con un sistema provisorio de recorridos para reemplazar las prestaciones suspendidas luego de la crisis operativa que afecta a la firma.

En una primera instancia, la cautelar había sido aceptada, en base a información aportada por altas fuentes municipales que aseguraban que el fallo favorecía a la empresa. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que la Justicia finalmente resolvió rechazar el planteo.

¿Qué pasa con las líneas 707, 333, 407 y 437 de San Isidro?

El conflicto se desarrolla en medio de la profunda crisis que atraviesa MOGSM, la empresa que operaba las líneas 707, 333, 407 y 437 y que dejó sin servicio de transporte público a distintos sectores de San Isidro desde fines de abril.

La interrupción generó complicaciones para miles de usuarios que dependen diariamente de esos recorridos para trasladarse dentro del distrito y hacia otros puntos del conurbano bonaerense.

Mientras tanto, el Municipio de San Isidro y el Ministerio de Transporte bonaerense continúan trabajando en un esquema alternativo para restablecer los recorridos afectados a través de otras empresas prestatarias.

Con la instancia judicial ya despejada, el foco ahora está puesto en las negociaciones entre las autoridades, las empresas de transporte y el gremio del sector, que reclama garantizar la continuidad laboral de los trabajadores afectados por la crisis.

El objetivo oficial es alcanzar un acuerdo que permita normalizar el servicio de colectivos en San Isidro en el menor tiempo posible.

¿Qué líneas tomarían los recorridos de la 707, 333, 407 y 437?

Según la información recopilada por el portal Qué Pasa Web, las empresas intervinientes que podrían quedarse provisoriamente con los recorridos son La Primera de Martínez S.A., operadora de la línea 314, y de Compañía Noroeste S.A.T., que opera la línea 343.

A estas dos firmas, se sumarían Micro Ómnibus Tigre S.A. (MOTSA), operadora de la línea 228. Además, el Municipio y la Provincia estudian ejecutar modificaciones en la línea 338, operada por Transportes Automotores La Plata S.A. (TALP).

“Presentamos una propuesta concreta para que otras líneas que hoy ya circulan por San Isidro puedan absorber los recorridos que hacía la 707 y los demás servicios afectados. Estamos convencidos de que esto no solo permitirá recuperar la conectividad rápidamente, sino también mejorar el servicio y las frecuencias para todos los vecinos”, reiteró el jefe comunal, Ramón Lanús, en diálogo con la prensa local.