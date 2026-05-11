Premios Gardel 2026: dónde ver en vivo y TV online del evento en el Teatro Coliseo

Premios Gardel, la ceremonia que premia la música argentina.

La industria musical argentina se prepara para su noche más importante. Los Premios Gardel, el galardón más prestigioso del país, celebrarán su edición 2026 el próximo martes 26 de mayo. Organizados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), estos premios no solo reconocen la excelencia técnica y artística, sino que funcionan como un termómetro fiel de la identidad sonora de nuestra región. En esta oportunidad, la gala tendrá lugar en el emblemático Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires, un escenario que recupera la mística de las grandes ceremonias presenciales para premiar el talento de músicos, productores y compositores locales.

La transmisión en vivo de los Premios Gardel

Para quienes deseen seguir cada detalle del evento desde la comodidad de sus hogares, la transmisión será exclusiva de la Temporada de Premios de TNT y HBO Max. La cobertura comenzará a las 20:15 hs con un preshow que mostrará el despliegue de las figuras en la alfombra roja, brindando entrevistas y un primer vistazo a los protagonistas de la noche. Posteriormente, a las 21 hs, dará inicio la gala oficial.

Con esta incorporación, HBO Max y TNT refuerzan su oferta de eventos culturales masivos, sumando los Gardel a su prestigioso catálogo que ya incluye hitos como los Oscars y los Grammys.

Premios Gardel 2026: transmisión por TNT y HBO Max.

Un grupo de nominados liderado por tres géneros

La competencia por el Álbum del Año este 2026 refleja una convivencia fascinante entre el rock, el pop y los sonidos urbanos. Entre los nominados principales aparecen Cazzu con su disco Latinaje, Milo J con La vida era más corta, Lali por No vayas a atender cuando el demonio llama, Babasónicos con Cuerpos, vol. 1 y Marilina Bertoldi por Para quién trabajas vol. 1. Estos artistas demuestran que la música argentina atraviesa un proceso de maduración donde los géneros se fusionan sin prejuicios.

Por otro lado, la categoría de Canción del Año promete ser una de las más reñidas de la historia reciente. Artistas como Trueno con Fresh, Angela Torres con Favorita, y la colaboración entre Lali y Miranda! en Mejor que vos, compiten con propuestas disruptivas como #Tetas de la dupla Ca7riel y Paco Amoroso. También se destacan Yami Safdie junto a Camilo por Querida Yo, sumando una cuota internacional a la fiesta. Con esta variedad, los Premios Gardel 2026 se perfilan como una celebración que abraza tanto la tradición local como las nuevas tendencias globales.