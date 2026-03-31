Ale Sergi es parte de la nueva canción de Santi Celli, Antisocial.

Ale Sergi sorprendió a sus fans al involucrarse en una canción del artista cordobés Santi Celli. Esta vez lejos de Miranda! y de Juliana Gattas, el músico es parte de Antisocial, el primer adelanto del próximo disco de su colega.

El track aborda la temática de la ansiedad social desde una óptica lúdica y anticipa la llegada de Tranquilo, el cuarto álbum de la trayectoria de Celli, previsto para este 2026. "No te lo tomés tan personal / Solamente soy un poco antisocial, cada tanto necesito disociar para ver qué me pasa", reza el estribillo de lo nuevo del cordobés y Ale Sergi.

Esto se da en una etapa de calma para Miranda!, en medio de un impass de shows para dedicarse de lleno a la composición musical. Durante su reciente presentación en el estadio de Ferro el año pasado, el dúo de electropop anunció un receso en sus actividades en vivo programado para 2026, proyectando su regreso a los escenarios recién en 2027.

El disco Tranquilo es el resultado de un proceso de trabajo de dos años en el que el artista buscó priorizar la transparencia emocional y la composición genuina, alejándose de las estructuras rígidas de la industria. Con esta nueva etapa, el músico se posiciona nuevamente y prepara el terreno para lo que será su obra más personal hasta la fecha.

Quién es Santi Celli, el artista que invitó a Ale Sergi en su nueva canción

Radicado en Buenos Aires desde 2019 tras su paso por el dúo Salvapantallas, el músico y productor cordobés Santiago Celli consolidó una carrera solista marcada por el reconocimiento de la industria. Su debut en 2020 con el álbum Reset le valió una nominación a los Premios Gardel como Mejor álbum canción de autor, posicionándolo como un referente de la nueva generación de compositores.

A esta primera etapa le siguieron los lanzamientos de Atte. Celli en noviembre de 2021 y 3D en octubre de 2023, este último con una importante repercusión que incluyó una nueva distinción en los galardones nacionales. Cada trabajo ha permitido profundizar en una identidad sonora que equilibra la producción moderna con la sensibilidad de la canción de autor.

Este 2026 marca el desembarco de su cuarto material de estudio, un proyecto que genera grandes expectativas en la escena local. El álbum representa una nueva evolución en su trayectoria, reafirmando su capacidad para renovar el repertorio del pop y el rock argentino contemporáneo.