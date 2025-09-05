Ale Sergi frenó a Occhiato en La Voz Argentina para exponer una inesperada reflexión: "Si me permitís"

El artista fue aplaudido por todos en La Voz Argentina 2025.

Ale Sergi es uno de los jurados de La Voz Argentina 2025 y en una de las recientes emisiones, frenó al conductor Nicolás Occhiato para exponer una reflexión inesperada para todos. El artista le dedicó unas palabras a su equipo y el momento despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales por el tono emotivo que le cargó el líder de Miranda.

El consejo de Ale Sergi a su equipo en La Voz Argentina

"Me gustaría, Nico, si me permitís un segundo, de decirles alguna cosa a todo nuestro team que está acá presente. Es un segundito y cualquier cosa me decís y la apuro", expresó en primera instancia Ale Sergi para interrumpir a Occhiato. "Es el consejo más importante que podemos darles, no tiene que ver particularmente con la interpretación ni con el canto ni con la parte musical, sino con la oportunidad que ustedes están viviendo", señaló el músico.

La intención del líder de Miranda fue que los participante reconozcan la instancia en la que llegaron y den lo mejor de cada uno, entendiendo que pueden quedar eliminados en cualquier momento y eso no es impedimento para seguir dándolo todo. "Abrácense a este momento. Va a quedar un finalista, hagan cálculos... es mucho más posible que queden eliminados a que queden finalistas. Abracen esa idea porque han llegado hasta acá y tienen con qué. A partir de ahora no pierdan tiempo, prepárense un show con pistas y en el verano salgan a cantar por todos lados", indicó.

Además, destacó que muchos de ellos ya tienen fanáticos y lo importante "es que todo el mundo los escuchó cantar". Y profundizó: "La música no tiene verdad, no es que uno es mejor o peor que el otro, es una cuestión de gusto personal. Y cada uno de ustedes ya tiene sus propios fans. Abracen esa idea, simplemente eso y adelante". Al final de su relato, todos se fundieron en un aplauso y de fondo, Soledad Pastorutti acotó con un "hermoso, Ale". "Gran mensaje", dijo también Occhiato.