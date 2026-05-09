Premios Gardel 2026: dónde serán y qué canales los transmitirán

CAPIF confirmó los detalles de la próxima edición de los Premios Gardel, que se celebrará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. La ceremonia contará con una transmisión en vivo a través de TNT y HBO Max, iniciando a las 20:15 con la alfombra roja y continuando a las 21 con la gala de premiación.
En la categoría de Álbum del Año, los nominados reflejan una competencia diversa: Cazzu (Latinaje), Milo J (La vida era más corta), Lali (No vayas a atender cuando el demonio llama), Babasónicos (Cuerpos, vol. 1) y Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. 1). Por su parte, la terna de Canción del Año incluye a figuras como Angela Torres, Trueno, Ca7riel & Paco Amoroso, y la colaboración entre Yami Safdie y Camilo, entre otros.
La selección de este año destaca por la convivencia de géneros tradicionales como el rock y el folklore con ritmos urbanos y latinos. Esta mixtura sonora, que marcó la tendencia de los lanzamientos locales, será el eje central de una noche que se integra a la cartelera global de premios de la plataforma, junto a los Oscar y los Grammy.
Nominaciones a los Premios Gardel 2026
Álbum del Año
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Latinaje – Cazzu
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No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
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La Vida Era Más Corta – Milo J
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Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
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Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
Canción del año
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Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez
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Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola
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Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi
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Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton
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Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso
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El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi
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Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo
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Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll
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#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”
Grabación del Año
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In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García
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Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool
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Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto
Mejor Álbum Artista de Folklore
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Mirarse en otros ojos – La Ferni
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Décimas – Maggie Cullen
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Fuera de lugar – Liliana Herrero
Mejor Álbum Artista de Rock
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Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi
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El retorno – Santiago Motorizado
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El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman
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Continhuará – Fernando Ruiz Díaz
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Novela – Fito Paez
Mejor Álbum Artista Pop
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Cuerpo – Olivia Wald
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Detalles – Zoe Gotusso
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Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres
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No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali
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No me olvides – Angela Torres
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El Verdadero – Juan Ingaramo
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Perfectas – Emilia
Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia
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Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo
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Malportada – Nathy Peluso
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La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta
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Vol. 1 – El Negro Tecla
Mejor Álbum Grupo de Rock
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Divididos – Divididos
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Artificio – Indios
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A tres días de la tierra – Eruca Sativa
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El club de la pelea I – Airbag
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Cuerpos, vol.1 – Babasónicos
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El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado
Mejor Álbum Grupo Pop
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Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!
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Vandalos – Bandalos Chinos
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4EVER – K4OS