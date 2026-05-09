Premios Gardel 2026: dónde serán y qué canales los transmitirán

Los Premios Gardel 2026 ya tienen lista de nominados confirmada.

CAPIF confirmó los detalles de la próxima edición de los Premios Gardel, que se celebrará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. La ceremonia contará con una transmisión en vivo a través de TNT y HBO Max, iniciando a las 20:15 con la alfombra roja y continuando a las 21 con la gala de premiación.

En la categoría de Álbum del Año, los nominados reflejan una competencia diversa: Cazzu (Latinaje), Milo J (La vida era más corta), Lali (No vayas a atender cuando el demonio llama), Babasónicos (Cuerpos, vol. 1) y Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. 1). Por su parte, la terna de Canción del Año incluye a figuras como Angela Torres, Trueno, Ca7riel & Paco Amoroso, y la colaboración entre Yami Safdie y Camilo, entre otros.

La selección de este año destaca por la convivencia de géneros tradicionales como el rock y el folklore con ritmos urbanos y latinos. Esta mixtura sonora, que marcó la tendencia de los lanzamientos locales, será el eje central de una noche que se integra a la cartelera global de premios de la plataforma, junto a los Oscar y los Grammy.

Nominaciones a los Premios Gardel 2026

Álbum del Año

Latinaje – Cazzu

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

La Vida Era Más Corta – Milo J

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del año

Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez

Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola

Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi

Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton

Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso

El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi

Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo

Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll

#Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Grabación del Año

In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García

Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool

Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Mejor Álbum Artista de Folklore

Mirarse en otros ojos – La Ferni

Décimas – Maggie Cullen

Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

El retorno – Santiago Motorizado

El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

Novela – Fito Paez

Premios Gardel.

Mejor Álbum Artista Pop

Cuerpo – Olivia Wald

Detalles – Zoe Gotusso

Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

No me olvides – Angela Torres

El Verdadero – Juan Ingaramo

Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

Malportada – Nathy Peluso

La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Grupo de Rock

Divididos – Divididos

Artificio – Indios

A tres días de la tierra – Eruca Sativa

El club de la pelea I – Airbag

Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop