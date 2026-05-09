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Premios Gardel 2026: dónde serán y qué canales los transmitirán

La próxima edición de los Premios Gardel ya tiene sus nominaciones confirmadas, con figuras como Milo J, Lali y Cazzu liderando las categorías principales. Ya se supo también dónde será la ceremonia y qué canales los transmitirán.

09 de mayo, 2026 | 15.32

CAPIF confirmó los detalles de la próxima edición de los Premios Gardel, que se celebrará en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. La ceremonia contará con una transmisión en vivo a través de TNT y HBO Max, iniciando a las 20:15 con la alfombra roja y continuando a las 21 con la gala de premiación.

En la categoría de Álbum del Año, los nominados reflejan una competencia diversa: Cazzu (Latinaje), Milo J (La vida era más corta), Lali (No vayas a atender cuando el demonio llama), Babasónicos (Cuerpos, vol. 1) y Marilina Bertoldi (Para quién trabajas vol. 1). Por su parte, la terna de Canción del Año incluye a figuras como Angela Torres, Trueno, Ca7riel & Paco Amoroso, y la colaboración entre Yami Safdie y Camilo, entre otros.

La selección de este año destaca por la convivencia de géneros tradicionales como el rock y el folklore con ritmos urbanos y latinos. Esta mixtura sonora, que marcó la tendencia de los lanzamientos locales, será el eje central de una noche que se integra a la cartelera global de premios de la plataforma, junto a los Oscar y los Grammy.

MÁS INFO

Nominaciones a los Premios Gardel 2026

Álbum del Año

  • Latinaje – Cazzu

  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

  • La Vida Era Más Corta – Milo J

  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

Canción del año

  • Advertencia – Babasónicos Autor y compositor: Adrián Rodríguez

  • Niño – Milo J Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola

  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Autores y compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi

  • Con Otra – Cazzu Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli Compositor: Nicolás Cotton

  • Favorita – Angela Torres Autores y compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso

  • El gordo – Marilina Bertoldi Autora y compositora: Marilina Bertoldi

  • Querida Yo – Yami Safdie, Camilo Autores y compositores: Yami Safdie, Camilo

  • Fresh – Trueno Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll

  • #Tetas – Ca7riel & Paco Amoroso Autores y compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”

Grabación del Año

  • In the City – Charly García & Sting Ingenieros: Matias Sznaider, Sting, Dominic Miller Productor: Charly García

  • Niño – Milo J Ingeniero: Luciano Nicolas Gordillo Productores: Milo J, Santiago Alvarado, Tatool

  • Mejor que vos – Lali & Miranda! Ingenieros: Mauro De Tommaso, Federico Barreto Productores: Mauro De Tommaso, Don Barreto

Mejor Álbum Artista de Folklore

  • Mirarse en otros ojos – La Ferni

  • Décimas – Maggie Cullen

  • Fuera de lugar – Liliana Herrero

Mejor Álbum Artista de Rock

  • Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi

  • El retorno – Santiago Motorizado

  • El (in) Correcto Uso de la Metáfora – Richard Coleman

  • Continhuará – Fernando Ruiz Díaz

  • Novela – Fito Paez

Premios Gardel.

Mejor Álbum Artista Pop

  • Cuerpo – Olivia Wald

  • Detalles – Zoe Gotusso

  • Mi Norte & Mi Sur – Diego Torres

  • No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali

  • No me olvides – Angela Torres

  • El Verdadero – Juan Ingaramo

  • Perfectas – Emilia

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

  • Homenaje al chino de la Nueva Luna – Daniel Cardozo

  • Malportada – Nathy Peluso

  • La Casa De La Cumbia vol.1 – The La Planta

  • Vol. 1 – El Negro Tecla

Mejor Álbum Grupo de Rock

  • Divididos – Divididos

  • Artificio – Indios

  • A tres días de la tierra – Eruca Sativa

  • El club de la pelea I – Airbag

  • Cuerpos, vol.1 – Babasónicos

  • El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario – El Mató a un Policía Motorizado

Mejor Álbum Grupo Pop

  • Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!

  • Vandalos – Bandalos Chinos

  • 4EVER – K4OS

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