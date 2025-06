Abi González ganó por segunda vez el Premio Gardel en la categoría "Mejor Álbum Folklore Alternativo" por su disco "11 Puerta 3".

Abi González es un destacado artista del folklore argentino que ganó por segunda vez el Premio Gardel en la categoría "Mejor Álbum Folklore Alternativo" por su disco "11 Puerta 3". El compositor, oriundo de Azul, había sido galardonado en 2019 en el mismo rubro. Su propuesta musical combina folklore y sonidos contemporáneos, y este nuevo trabajo refleja la madurez que logró en su trayectoria.

"Este premio simboliza la confianza en los cambios", resumió González durante una entrevista, donde expresó: “La estatuilla de este año me encuentra con los pies más en la tierra y disfrutando mucho la etapa en la que estoy. Éramos tres proyectos independientes, así que, de algún modo, sentía que ya habíamos ganado como ‘tribu’. Ahora trabajo con un equipo de producción que me ayuda a ordenar las distintas facetas y proyectos, y esa organización me permitió saborear el premio con más calma”.

Luego, el músico consideró que este nuevo Premio Gardel llega con un disco que marca “un giro estético”. “Salir del folklore -mi casa- para mudarme a la canción, al folk y al rock. Me animé gracias a la complicidad de artistas que admiro profundamente y que, como anfitriones, me hicieron sentir seguro de ampliar el horizonte: Raly Barrionuevo, Lula Bertoldi, Benjamín Amadeo, Sofía Viola, Luna Monti y Luciana Jury”, detalló ante el diario El Tiempo.

Y en ese dialogó diferenció ambas distinciones: “Ambos discos me llenaron de felicidad y de agradecimiento, pero de maneras diferentes”. “En 2019 estaba nominado a ‘Mejor Álbum de Folklore’ junto a referentes como Jorge Rojas, Facundo Saravia y Néstor Garnica, la mayoría respaldados por compañías como Sony. Por eso llegué relajado: no esperaba ganar. Cuando anunciaron mi nombre fue una sorpresa total; todo era nuevo y vertiginoso”, rememoró y completó sobre esa consagración en la escena: “Tuvimos que adaptar el show a formatos de festivales en los que no solíamos tocar y asumir cambios repentinos”.

Abi González con sus dos Premios Gardel.

La importancia de la música como identidad

En ese marco, reiteró las diferencias entre ambos premios: “Aunque es el mismo reconocimiento, su significado es muy distinto para mí hoy”. “En este momento, el premio simboliza la confianza en los cambios, o mejor dicho, entender los cambios como parte de un mismo camino, solo que más ancho. También representa una unión colectiva, y confirma que la búsqueda constante -más que el hallazgo- es un valor en sí mismo”, planteó.

Y ante la consulta sobre la música independiente, González consideró: “Es algo así como un pueblo, una identidad. Representa muchos valores, pero sobre todo, el recordatorio constante de hacer música sin especulación, movido por el deseo o la necesidad profunda de buscar”. “En tiempos difíciles como los actuales, el colectivo de artistas independientes es vital, para salir adelante para hacerse fuerte de manera colectiva, y refugiarnos desde la música, con generosidad y la honestidad puesta en la canción. Como dijo Teresa Parodi al recibir su Premio Gardel: ‘Hay mucha patria guardada en nuestro arte’”.