El fuerte reclamo de Soledad Pastorutti que llamó la atención del folklore: "No lo ves en los festivales"

Soledad Pastorutti participó del segmento "FAlklore" de Mex Urtizberea.

Soledad Pastorutti es una de las artistas exponentes del folklore en Argentina, con gran participación en medios y programas como La Voz y "FAlklore", el segmento en homenaje a la música popular que llevó adelante Mex Urtizberea con muchos de los referentes nacionales. En una de las charlas vinculadas a la actualidad de este género, la cantante de 44 años opinó sobre cómo se manejan algunos festivales en su inclusión y su comentario generó muchas reacciones en el ambiente de la cultura.

"Yo veo Canal 7 y me gusta ver los festivales y a veces siento que no lo veo tanto al chamamé y veo otras músicas ¿Eso es un problema de los organizadores? ¿Es un problema de una puja interna?", preguntó Mex. Inmediatamente tomó la palabra El Chango Spasiuk y opinó: "Lo que se ve o no se ve en los medios de comunicación no es lo que hay. Entonces lo que se ve a veces es una parte de lo que hay, pero el folklore... hay una canción de Peteco que dice 'la afinación de mi tierra', es la afinación de este lugar en el mundo. Hay otras expresiones y a eso no le llaman folklore".

Soledad Pastorutti viene teniendo una ajustada agenda en este 2025.

"El tango es una expresión folklórica, la manera en la que se toca rock también es una expresión folklórica", sumó. En ese momento, "La Sole" opinó luego de que, junto con Teresa Parodi, coincida con la reflexión de El Chango y consideró: "Lo que pasa es que hay más populares y más comerciales y hay otros que no, después podemos discutir por qué".

"Él nombra al chamamé -por Mex-. El chamamé gracias a Dios tiene una visibilidad, pero ¿qué pasa con el loncomeo? ¿O la vidala, que es han dejado de cantar? No se cantan o no los ves en los festivales. Hay un montón de cosas que no ves en los festivales", sostuvo Pastorutti. El debate fue uno de los más extensos del ciclo y generó muchas reacciones en los fanáticos del folklore y la música popular.

La hija de Soledad Pastorutti se emocionó en su festejo de 15: el video

"Un Brindis para festejar la vida y la familia !!! Deseo que siempre haya motivos para hacerlo! Gracias a todos por tantas emociones y los mensajes tan lindos, cariñosos y respetuosos", escribió La Sole en el pie de foto del posteo, ya que después del discurso de su esposo en el cumpleaños de su hija, interpretó su clásico Brindis ante las lágrimas de Antonia. La joven no pudo contener la emoción por las palabras que su padre pronunció en un discurso con micrófono ante todos los invitados.

"Ella dijo fiesta y así fue! Me cuesta mucho salir de la emoción vivida anoche junto a mi familia y amigos! Antonia es un ser especial, no puedo creer que ya cumplió 15 años! Parece que fue ayer que podía cargarla en mis brazos!!! Sigue siendo tan dulce, cariñosa, bella y buena como cuando era niña", escribió La Sole. Y sumó: "Comparto con ustedes, que siempre están ahí tirando de las buenas, uno de los momentos más felices de mi vida!!! Saben que me encanta festejar y que soy la primera en salir a la pista! Vivimos una noche maravillosa y mágica rodeados de amor y felicidad! Gracias a todos los que la hicieron posible, a los que desde lejos enviaron besos y abrazos y en especial a mi familia por enseñarme el verdadero sentido de la vida! Anto mamá te ama y verte feliz es mi mejor logro!".