Una famosa folklorista apoyó a CFK en los Gardel.

Varios momentos de los Premios Gardel 2025 estuvieron cargados de mensajes referidos a la actual crisis socioeconómica, al desfinanciamiento a la cultura y a los discursos de odio de Javier Milei y su gobierno. Una de las artistas que se pronunció con contundencia sobre este tema fue Teresa Parodi, quien también le dedicó su premio a Cristina Fernández de Kirchner tras su condena.

Parodi ganó el galardon de Mejor Canción de Folklore por su pieza Siempre a la Misma Hora y fue en su discurso de agradecimiento que aludió a la realidad del país. "Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte", comenzó su descargo Teresa.

"Digo no a la descalificación permanente de sociedades de gestión colectiva, que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y creadoras, y de los intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto", continuó la artista en una clara alusión a los detratos del gobierno actual a las personas que son parte del circuito cultural del país. Por último, Teresa cerró fervoroso apoyo a la expresidenta: "Si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner".

El apoyo de Teresa Parodi al Hospital Garrahan

"Apoyo la lucha y los y las trabajadores del Hospital Garrahan. El Garrahan es una causa nacional, es el hospital de los chicos, la salud pública no se toca", comentó Parodi en un video de redes sociales. Y sumó: "Por eso nos convocamos el miércoles 11 a las 16 en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país para defender esta causa de todas y todos. Todos somos el Garrahan".

Teresa Parodi.

Teresa Parodi sobre su trabajo como Minista de Cristina Kirchner

"Para mí fue un honor altísimo que Cristina pensara en mí, que me llamara para realizar esa construcción: era una secretaría que tenía rango de ministerio pero no se llamaba así y ponerle el nombre elevó el área de un modo muy fuerte", comentó Teresa en diálogo con El Destape, en medio de una entrevista que dio antes de su show en el centro cultural Torquato Tasso. Y sumó: "Era un ministerio solo pensado para la cultura, para llevar adelante e intensificar las políticas culturales que desde el primer momento marcaron muy claramente los gobiernos de Néstor y Cristina. La mirada hacia lo popular, hacia las construcciones que el pueblo hace con sus propios sentimientos, los circuitos que va creando para hablar de sí mismo a través de las distintas formas del arte".