Cristina Banegas reapareció con noticia íntima que impacta en el folklore: "Teresa Parodi"

El anuncio de Cristina Banegas que impacta al folklore.

Cristina Banegas reapareció con un anuncio inesperado que involucra a la querida cantautora Teresa Parodi, voz emblemática del folklore en Argentina. El cruce entre la actriz y la cantante que fue celebrado en redes sociales.

La actriz Cristina Banegas -reconocida por su extensa labor en cine, teatro y televisión- anunció a través de la cuenta de Instagram de su teatro El Excéntrico de la 18º un espectáculo que despertó la atención de sus seguidores: "Quiero invitarles a nuestro próximo show de Canciones Excéntricas el lunes 9 de junio a las 20 horas con nada menos que Teresa Parodi".

El Ciclo Canciones Excéntricas es una oportunidad para poder escuchar artistas en un encuentro íntimo en formato acústico. "La reconocida autora, compositora y cantora participara del Ciclo Canciones Excentricas donde ofrecera un concierto en el que recreará temas de su último disco Retrato de Familia además de temas nuevos y clásicos de su vasta obra", reza la invitación al próximo show de Teresa Parodi.

Teresa Parodi es una de las cantautoras argentinas de folklore más reconocidas de Argentina, reconocimiento que la convirtió en ministra de Cultura en la segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, lejos de la escena política, la cantante publicó un emotivo comunicado por sus 77 años y sorprendió a todos sus fans.

"Otra vuelta al sol ya está completa nuevamente. Son muchas, claro. Nada más y nada menos que setenta y siete. Sin embargo todavía tengo la guitarra en el regazo y las canciones fluyen gozosamente. Me alegra haber hecho cada una de las elecciones con las que vine y vengo marcando mi camino. Tengo lo que he soñado y más, lo que he querido y más y eso en este tiempo en que regresan las sombras es por lo menos reconfortante", escribió Teresa, agradecida por su nuevo cumpleaños.

Aún así, y fiel a sus convicciones nacionales y populares, la folklorista hizo un llamado a la acción a sus seguidores: "Hay que seguir en estado de alerta y con los ideales en el centro mismo del corazón. La esperanza invicta me sostiene siempre. Eso deseo también para ustedes. No está dicha la última palabra. Ya la dirá a su propio tiempo el pueblo como lo ha venido haciendo a lo largo de nuestra historia".

"¡Gracias por la hermosa manera que tienen siempre de acompañar mis conciertos, mis canciones y mis sueños! ¡Abrazo inmenso! Hasta la victoria siempre", cerró. Ganadora del prestigioso premio Camín de Oro, Parodi es una destacada cantautora cuya voz representa a su pueblo y a los más humildes. Parte del movimiento de la Nueva Canción Correntina, sus canciones cuentan historias de mujeres de su región y su importancia se vio reflejada cuando fue ministra de Cultura de Argentina en 2014.