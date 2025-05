Conmoción en el folklore por el impactante anuncio sobre Teresa Parodi: "Contundente"

Retrato de Teresa Parodi.

Teresa Parodi es una de las cantoras más reconocidas del folklore y una de las artistas más destacadas de la cultura argentina. Por eso, un reciente anuncio con un sorprendente cambio artístico de Teresa sorprendió a sus fanáticos y al mundo de la música popular.

A través de su cuenta de Instagram Teresa Parodi anunció que recibió una nominación a los Premios Carlos Gardel por una canción que combina folklore con un inesperado género musical que la cantora no había transitado anteriormente. "Con mucha alegría les cuento que Siempre a la misma hora fue nominada a los Premios Carlos Gardel como Mejor Canción de Folklore", señaló Teresa.

Sobre las particularidades de la canción Siempre a la misma hora indicó: "Este tema, que habla de la indiferencia, de las injusticias y de la ternura, cobró vida gracias a la colaboración de mi querido nieto OKTO, quien con su rap le dio un giro contundente y actual". La publicación se llenó de mensajes cariñosos y felicitaciones hacia el merecido reconocimiento a Teresa Parodi, quien se animó a incursionar en una novedosa manera de llegar a los jóvenes con el folklore.

Lejos de la escena política, la cantante Teresa Parodi publicó un emotivo comunicado por sus 77 años y sorprendió a todos sus fans. "Otra vuelta al sol ya está completa nuevamente. Son muchas, claro. Nada más y nada menos que setenta y siete. Sin embargo todavía tengo la guitarra en el regazo y las canciones fluyen gozosamente. Me alegra haber hecho cada una de las elecciones con las que vine y vengo marcando mi camino. Tengo lo que he soñado y más, lo que he querido y más y eso en este tiempo en que regresan las sombras es por lo menos reconfortante", escribió Teresa, agradecida por su nuevo cumpleaños.

Aún así, y fiel a sus convicciones nacionales y populares, la folklorista hizo un llamado a la acción a sus seguidores: "Hay que seguir en estado de alerta y con los ideales en el centro mismo del corazón. La esperanza invicta me sostiene siempre. Eso deseo también para ustedes. No está dicha la última palabra. Ya la dirá a su propio tiempo el pueblo como lo ha venido haciendo a lo largo de nuestra historia".

"¡Gracias por la hermosa manera que tienen siempre de acompañar mis conciertos, mis canciones y mis sueños! ¡Abrazo inmenso! Hasta la victoria siempre", cerró. Ganadora del prestigioso premio Camín de Oro, Parodi es una destacada cantautora cuya voz representa a su pueblo y a los más humildes. Parte del movimiento de la Nueva Canción Correntina, sus canciones cuentan historias de mujeres de su región y su importancia se vio reflejada cuando fue ministra de Cultura de Argentina en 2014.