Maru Botana contra las cuerdas.

Un fuerte escándalo judicial salpica por estas horas a Maru Botana y a su entorno más cercano. La reconocida pastelera y su esposo, Bernardo Solá, fueron denunciados ante la Justicia, y se conocieron detalles sensibles de una causa que incluye acusaciones por acoso y hostigamiento laboral.

Bernardo Solá, ingeniero agrónomo y pareja de Botana desde 1997, mantiene históricamente un perfil bajo y ajeno al mundo del espectáculo. Juntos formaron una familia numerosa y tuvieron ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio, María Inés y Facundo, el bebé que falleció en 2008 a los seis meses por muerte súbita. A diferencia de la intensa exposición mediática de la cocinera, Solá rara vez aparece en redes sociales o entrevistas.

La denuncia que le hicieron al esposo de Maru Botana

La denuncia se hizo pública a través de LAM (América TV), donde Ángel de Brito reveló la existencia de un expediente judicial. “Escándalo judicial con Maru Botana, tengo papeles”, anunció el conductor, antes de detallar el origen del conflicto.

Según explicó De Brito, no se trata de un hecho aislado. “Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía hostigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, pero casualmente llegaron a un arreglo judicial y no se hizo”, contó. Sin embargo, semanas atrás, una nueva exempleada avanzó formalmente en la Justicia.

La mujer trabajaba en un local de Maru Botana ubicado en la calle Echeverría y presentó una demanda contra la pastelera por deudas salariales. Pero el punto más grave del reclamo recayó directamente sobre Bernardo Solá, a quien acusó de acoso y hostigamiento laboral.

Detalles de la denuncia contra Maru Botana

Durante el programa, De Brito leyó fragmentos del escrito judicial. “El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora y de las otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse para llegar al trabajo más desprolija”, señala la denuncia presentada ante la Justicia.

El esposo de Maru Botana fue denunciado por una empleada.

De acuerdo a lo informado, el conflicto tuvo una resolución extrajudicial. “Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional, se solicitó la homologación y se dio el pago de un monto embargado, y después se solicitó el levantamiento del embargo”, explicó el conductor de LAM.

En el mismo documento se detalla que “la denunciante, a fin de llegar a un acuerdo conciliatorio, reajusta el monto de su demanda, incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos”. Por su parte, “los demandados, sin reconocer hechos y al solo efecto conciliatorio, prestan conformidad a lo manifestado por la actora”.