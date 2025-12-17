Importante artista destroza a Guillermo Francella por defender las medidas del gobierno: "¿Dónde empezaste?"

Guillermo Francella recibe una dura respuesta.

Las declaraciones de Guillermo Francella en defensa de las políticas del Gobierno hacia el INCAA siguen generando fuertes repercusiones en el mundo artístico. En las últimas horas, una importante artista salió con dureza a cuestionar al actor y puso en discusión el rol del Estado en la formación y el desarrollo de los artistas en la Argentina.

¿Cuál es la artista que salió a responderle a Guillermo Francella?

En una entrevista con Juan Etchegoyen, Mora Godoy no esquivó la polémica y celebró poder dar su opinión. La bailarina fue tajante al analizar la postura del actor a favor del desfinanciamiento que viene haciendo el gobierno con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

“La palabra artista es para pocos en Argentina, pero hay profesionales excelentes que van más allá de la grieta. Yo creo que lo de Francella fue desafortunado. Me encanta como actor, pero yo le preguntaría: ‘Hermano, ¿vos por dónde empezaste? ¿O empezaste con El secreto de sus ojos? ¿Quién te dio la posibilidad?’”, lanzó, sin filtros.

En ese sentido, la artista puso el foco en los comienzos difíciles que atraviesa la mayoría de quienes intentan abrirse camino en el arte. “Mi primer espectáculo fue un fracaso y si corté tres tickets fue mucho. Vos hacés éxitos después de los fracasos que tuviste. Uno se forma con películas u obras que no fue a ver nadie”, reflexionó.

Lejos de personalizar el ataque, Mora Godoy amplió la mirada y defendió el rol del financiamiento público. “¿Cuánta gente que hizo historia en el mundo al principio tuvo las puertas cerradas y le dijeron que no?”, se preguntó, y remarcó que el aprendizaje artístico se construye a partir del error. “Un director, un guionista, un productor se forma equivocándose. El Estado tiene que financiar; otra cosa es la mala gestión”, aclaró.

Mora Godoy salió a contestarle a Guillermo Francella.

Incluso intentó interpretar el pensamiento de Francella más allá de sus declaraciones públicas. “Yo creo que Guillermo piensa eso igual, aunque no tenga trabajo. No creo que se queje de lleno, pero se está olvidando de dónde viene”, afirmó, marcando lo que considera una contradicción en su discurso.

Para cerrar, Godoy dejó una definición que resume su postura y su identidad personal. “Yo creo que él está equivocado. Mi papá siempre me enseñó a pensar en el contra y me gusta eso. Estoy hecha en el barro y en la cancha", concluyó.