El fuerte cruce de Lali Espósito con Mau y Ricky: "No me pueden cagar así"

Lali Espósito enfrentó a Mau y Ricky Montaner en vivo en La Voz Argentina.

Lali Espósito protagonizó un momento muy picante en La Voz Argentina cuando se cruzó con Mau y Ricky. "¡No me pueden cagar así en este momento!", le reclamó la actriz de Sky Rojo a sus compañeros en la exitosa competencia musical de Telefe.

Hoy en día, La Voz Argentina es el programa más visto de la televisión argentina. La competencia se encuentra en la etapa de "knock outs", con duelos entre los integrantes de cada team. Como cada vez son menos los participantes, los jurados batallan constantemente por quedarse con los que tienen futuro y van quedando eliminados.

Eso ocurrió en la noche del jueves cuando los jueces se pelearon por un participante que querían sumar a su equipo. Es que Andrés Cantos quedó eliminado tras su duelo con Leonardo Jurado (ambos del team Montaner) y los miembros del programa comenzaron a pelear por sumarlo a sus respectivos equipos.

Lali Espósito quiso incluir al sanjuanino y lo llenó de elogios, pero sorpresivamente Ricky Montaner pulsó el botón de robo para arrebatarle a Cantos a la intérprete de "Disciplina". "¡No! ¡No me pueden cagar así en este momento!", empezó a gritar Lali, muy molesta con la actitud de sus compañeros.

"Este año, Mau y Ricky van a ganar La Voz Argentina, entonces necesitamos un finalista. Te quiero mucho Lali, pero necesito defender a mi equipo", explicó Ricky defendiendo la decisión que tomó con su hermano. Mientras tanto, se escuchaba a Espósito inslutar por lo bajo: "Qué hijo de puta".

"No me traiciones Andrés por que me matás, no me rompas el corazón", le reclamó la actriz de Sky Rojo a Cantos cuando La Sole presionó el botón de robo y se sumó a la lucha por el participante eliminado. "Me gustó mucho como hablás de todo tu entorno, de tu tierra. Y me gusta esta situación de que todos te queremos, porque además de gran artista, te notamos buena persona", explicó la cantante folklórica cuando vio que los demás jurados se levantaban indignados de sus sillones.

Finalmente, Andrés Cantos decidió sumarse al equipo de Lali Espósito, que no pudo controlar su emoción y fue corriendo a abrazarlo.

Una participante de La Voz expuso a Mau y Ricky

Mau y Ricky volvieron a quedar en centro de las miradas luego de las declaraciones de una exparticipante de La Voz Argentina. Luz Gaggi reveló detalles del detrás de escena y contó cuál fue la actitud de los jurados con ella. La Voz Argentina se encuentra en etapa de definiciones den su nueva temporada, pero no deja de generar polémicas. En este caso, la joven finalista de la temporada anterior sorprendió con sus polémicas declaraciones.

En una entrevista con La Once Diez, Gaggi recordó qué pasó con los coaches luego de perder la final con Francisco Benítez y señaló: “Yo cuando terminé recibí consejos y apoyo de Mau y Ricky, ellos me acompañaron mucho”. No obstante, también dejó entrever que ese vínculo se fue diluyendo y no le quedó el mejor recuerdo de esa experiencia. "También hay que saber que cada uno tiene responsabilidad con su carrera”, resaltó Luz, con cierta ironía.