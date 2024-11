Tiene 18 años, es de Villa Urquiza y fue seleccionada como una de las 10 mejores estudiantes del mundo entre 11 mil postulantes

9.36 es el promedio de Martina Bahiana Basgall Sequeria, oriunda de Villa Urquiza. Ese dato, sin embargo, es solo uno de los tantos por los que logró ser seleccionada como una de las diez mejores alumnas del mundo entre otros 11 mil estudiantes de 176 países, según el Global Student Prize 2024. Su compromiso social -parte indiscutible para el reconocimiento- comenzó desde su adolescencia, cuando fundó una Comisión de Ambientalismo en el centro de estudiantes del Carlos Pellegrini, su colegio.

“Estoy súper contenta, realmente muy feliz por esta noticia. Fue un shock tremendo, no me lo esperaba para nada. Considero que es muy bueno, no solo para mí, sino también para el colegio. Estoy orgullosa de poder representar al Pellegrini y a mi país”, confiesa a El Destape. El premio, otorgado por Chegg.org y la Fundación Varkey, busca destacar estudiantes que no solo se destacan en lo académico, sino también para aquellos que se involucran activamente en proyectos de impacto social.

La fundación de una comisión abocada a cuestiones ambientales fue parte de uno de los proyectos que emprende, destacándose por su trabajo junto al equipo organizador del programa Experiencia Ambientalista. En dicha agenda, busca que jóvenes de la región de Ansenuza lleven a cabo proyectos de investigación, conservación y emprendedurismo para mitigar las amenazas al humedal Mar Chiquita en Córdoba; pero también colabora en los proyectos de construcciones de casas con TECHO Argentina, una organización que proporciona viviendas a familias vulnerables o afectadas por desastres naturales.

La joven, oriunda de Villa Urquiza, se caracteriza por vivir cada proyecto con mucha pasión, y fue así que reunió todos los atributos para la competencia internacional. Chegg.org, junto a Fundación Varkey, evalúan a estudiantes en base a sus logros académicos, el impacto en sus compañeros, cómo marcan la diferencia en su comunidad y más allá; cómo superan las adversidades para lograr sus objetivos, cómo demuestran creatividad e innovación, y cómo actúan como ciudadanos globales.

"El año pasado mi mamá vio en las noticias a Victoria Rojas -la chica de Misiones que quedó seleccionada en el top 10 del 2023- y ahí me enteré de la existencia del premio. Empecé a seguir las redes de la fundación Varkey y así supe que había abierto la convocatoria para el 2024. Me anime a postularme ya que mi perfil coincidía con los parámetros que ellos buscaban”, confesó.

Fueron sus padres los que siempre, desde muy chica, le inculcaron la importancia de la educación, los estudios y el desarrollo profesional: “Para la familia es súper importante el estudio, pero sobre todo para mi hermana y para mí. El hecho de poder acceder a una educación superior y convertirnos en profesionales es algo valioso, y nuestra prioridad hoy en día”, cuenta.

Con el paso de los años, la joven fue dándose cuenta que el aprendizaje es sustancial para la formación de una persona, y es por eso que se inscribió en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, ubicada en Buenos Aires. “Mi hermana -que tiene 22 años- fue a ese colegio, y le pedí que me cuente su experiencia. Ella me dijo que formó unos vínculos muy lindos con todos sus compañeros, y que el trato entre alumnos y profesores fue súper fructífero. Además de saber que la escuela se destaca por su nivel de enseñanza, el hecho de tener clases con profesores de universidad me pareció fabuloso, y creo que fue determinante para hacer el curso de ingreso”, comentó.

Hoy su objetivo es promover una educación ambiental integral en las escuelas y la comunidad para concientizar sobre el cambio climático y fomentar prácticas sostenibles en la vida cotidiana. En esa línea, Basgall trabajó con UNICEF y otras organizaciones ambientales. “Martina nos muestra con humildad que la educación es el camino para transformar el mundo. Por ella felicitamos a todos los estudiantes que no esperan, sino que se lanzan a la acción, que aprovechan las oportunidades que da la educación y los mueve el servicio a los demás. Ojalá que como sociedad podamos reconocerlos y comprometernos también nosotros”, dijo Agustín Porres, director regional de Fundación Varkey para América Latina, una de las organizaciones que seleccionó a Martina como una de las mejores estudiantes a nivel global.

“A medida que uno crece, va tomando conciencia de las distintas realidades que existen en todo el país. Al ver los distintos escenarios me di cuenta de que quería aportar mi grano de arena -accionar desde mi lugar- en distintas organizaciones. Y el tener una mirada bastante federal fue algo que me aportó muchísimo, y me sigue aportando para generar eco en los jóvenes”, señaló la muchacha de 18 años. Siguiendo en esa línea, Martina Basgall es conocedora de la Ley de Educación Ambiental pero cree que no se está aplicando en muchas escuelas secundarias: “Es algo realmente preocupante, y me despierta cierta iniciativa de querer hacer algo al respecto”.

Sunny Varkey, creador de la Varkey Foundation, señaló que historia de Martina sirve como un poderoso recordatorio del papel crucial que la educación juega en la construcción de un mundo mejor para todos: “A medida que se acerca el momento de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, priorizar la educación nunca ha sido tan importante si queremos enfrentar el futuro con confianza”.

El camino para la postulación fue intenso y desafiante: "Tuve que enviar ocho ensayos de 550 palabras, donde contaba desde mi historia personal hasta mi impacto en compañeros y en la sociedad. Fue un proceso muy exhaustivo y agotador". Además de los ensayos, hubo entrevistas y presentaciones donde los jueces evaluaron la capacidad de los candidatos para liderar proyectos de cambio social. “Me acuerdo que mi equipo de trabajo me llamó para hacer una entrevista, y en la última pregunta Nico Monzón -quien me estaba entrevistando y quien también fue finalista en 2022- me dice: '¿Que me dirías si te cuento que quedaste entre las 10 mejores estudiantes del mundo?'. Yo no lo podía creer, estaba en shock. Y al instante aparecieron mis papás y mi hermana para festejar. Fue realmente un momento muy lindo y emocionante”.

Por otro lado, la estudiante creó Democratizando Oportunidades (@democratizando_oportunidades), un perfil en redes para difundir la labor de los jóvenes. “Cuando empecé a insertarme en el mundo de los jóvenes como agentes del cambio se me fueron presentando distintas oportunidades de aprendizaje. Pero noté que eran propuestas que no se expandían en diversos espacios, sino más bien todo lo contrario, que quedaban siempre en los mismos círculos”. Debido a esto, Martina utiliza el perfil para compartir becas, convocatorias, cursos y talleres gratuitos con el propósito de que las personas puedan aprender y crecer profesionalmente. “El hecho de divulgar que existen diversos espacios de aprendizaje contribuye muchísimo a la igualdad en el acceso a las oportunidades”, agregó.

A pesar de estar transitando el cierre del ciclo secundario, Martina ya tiene bien claro cuáles serán sus próximos pasos. ”Tengo pensado inscribirme en Ciencias Políticas en la UBA, y mantengo latente la posibilidad de estudiar Relaciones Internacionales en la universidad Torcuato Di Tella si consigo la beca que estoy persiguiendo. Pero más allá de eso, me gustaría seguir participando activamente en las distintas organizaciones de las que soy miembro porque contribuyen a hacer de la Argentina un país más justo e igualitario para todos”, manifestó. En ese marco, la joven enfatiza que el hecho de que no nos convenzan del todo algunos referentes políticos no implica que la política no sea útil. “Es la herramienta que tenemos para construir un futuro mejor, y hacer los cambios que sean necesarios”, concluyó Martina Basgall segura de que los jóvenes son la promesa del país, y enfocada en crear los espacios para que sean escuchados.