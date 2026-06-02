Vive en Córdoba, hace pinturas guiado por extraterrestres y una película revela su secreto.

¿Qué sucede cuando la realidad deja de responder a las explicaciones convencionales? Esa es una de las preguntas que atraviesa La pintura del futuro, la nueva película del realizador argentino Alejandro Maly, que sigue la historia de un hombre y su conexión con seres extraterrestres a través de la pintura.

Con una duración de 72 minutos, la película se adentra en la vida de Edgardo Marranti, un pintor que sostiene que su obra es guiada por entidades provenientes de otras dimensiones. Lejos de presentar respuestas definitivas, el documental invita al espectador a sumergirse en una experiencia sensorial cargada de misticismo, donde los límites entre lo visible y lo invisible parecen desdibujarse.

La historia reconstruye el camino personal de Marranti, quien en sus inicios fue considerado un excéntrico por familiares y amigos. Incluso él mismo llegó a cuestionar su propia cordura ante las experiencias que vivía. Sin embargo, la búsqueda de respuestas lo condujo por un proceso de autoconocimiento que terminó reafirmando sus convicciones. Hoy asegura haber encontrado su propósito: pintar imágenes que, según afirma, forman parte de un legado destinado a las generaciones futuras.

Para Alejandro Maly, la figura de Marranti representó desde el comienzo una puerta hacia territorios poco explorados. El director reconoce sentirse atraído por aquellos personajes que habitan los márgenes de la cultura y que construyen formas alternativas de entender el mundo. "Me interesan las vidas de quienes habitan los márgenes de la cultura porque se atreven a inventar un camino propio, alejándose de los moldes de la normalidad", sostiene Maly. Según explica, el documental nació de su fascinación por las preguntas que plantea la historia del artista y por la posibilidad de reflexionar sobre aquello que damos por cierto sin detenernos a cuestionarlo.

Sobre Alejandro Maly

Nacido en Buenos Aires en 1979, Maly es diseñador de imagen y sonido egresado de la Universidad de Buenos Aires y ha desarrollado una trayectoria centrada en personajes y universos singulares. Hijo del recordado actor Arturo Maly, trabajó durante años en producciones televisivas como camarógrafo y editor antes de dedicarse a la dirección cinematográfica.

Entre sus trabajos anteriores se encuentran ¿Dónde estás, Negro?, documental dedicado al ventrílocuo argentino Chasman y su célebre personaje Chirolita, y Acid Mothers Reynols. Live and Beyond, centrado en el encuentro de dos bandas experimentales. Con La pintura del futuro, el realizador profundiza nuevamente su interés por historias que desafían las categorías tradicionales y proponen nuevas formas de interpretar la realidad. La película tuvo su estreno mundial en la sección Artes y Oficios de la 26ª edición del BAFICI.