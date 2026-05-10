Paro de colectivos en Chaco: la advertencia de la UTA en medio de la crisis del transporte

El transporte de Chaco atraviesa un momento crítico.

La crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con sus medidas no dejó a ningún sector indemne y el transporte también se ve seriamente afectado por el presente que vive el país. En ese contexto, podría haber un paro de transporte tras el despido de trabajadores.

El conflicto en el transporte de Chaco se profundizó tras la desvinculación de 30 empleados en la empresa ERSA, hecho que generó fuertes críticas por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local.

En ese contexto, Raúl Abraham, secretario general de UTA Chaco, manifestó su rechazo a esta medida y anticipó posibles medidas de fuerza si no se encuentran soluciones en el corto plazo.

En diálogo con el medio La Mañana de Natagalá, Abraham aseguró que la decisión de la empresa fue "injusta" y que los trabajadores afectados responderán individualmente a las notificaciones recibidas. Además, el gremio estudia acciones sindicales debido a la falta de garantías en las condiciones laborales.

La posibilidad de un paro de transporte por los despidos

El dirigente no descartó la realización de un paro si no se recibe una respuesta favorable. "Si no encontramos una respuesta, vamos a iniciar medidas sindicales", advirtió, al tiempo que destacó el impacto negativo que esta situación genera no solo en los empleados, sino también en los usuarios del servicio de transporte público.

Por otra parte, Abraham criticó el silencio oficial y la ausencia de diálogo con las autoridades provinciales. "Jamás nos comunicaron algo, nos enteramos por los medios", denunció, subrayando la falta de convocatoria por parte del Gobierno para abordar la crisis.

El panorama se complica aún más porque la empresa ERSA había anunciado que operaría hasta fines de mayo, lo que pone en duda la continuidad del servicio. El gremio solicitó una reunión con el Ejecutivo provincial para discutir la situación, pero hasta ahora no obtuvo respuesta. "Es lamentable, porque no se está pensando en los trabajadores ni en la gente", lamentó Abraham, quien atribuyó el conflicto actual a decisiones que ponen en riesgo la estabilidad laboral y el sistema de transporte en la provincia.

El conflicto no es nuevo, sino que todos los meses los trabajadores del transporte de Chaco reclaman por el atraso en los salarios. "Todos los meses tenemos esta situación. Es una incertidumbre total, especialmente para los trabajadores que están con las expectativas de cobrar el quinto día hábil como marca la ley", manifestó el dirigente gremial.