Museo acerca la tecnología del fútbol a los aficionados al Mundial

FOTO DE ARCHIVO: El Science World de Vancouver se transformó en el balón oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Por Pearl Josephine Nazare ​y Mohammed Benmansour

VANCOUVER, 23 jun (Reuters) - La exposición "Fútbol y tecnología" del Museo de la FIFA se estrenó en el Science World ‌Vancouver, donde atrajo a ‌cientos de aficionados curiosos de conocer la evolución de este deporte, en momentos en que los organizadores pretenden impulsar el crecimiento del fútbol en un Canadá apasionado por el hockey sobre hielo.

Situado en el extremo oriental de False Creek, Science World se encuentra a pocos pasos del BC Place, sede de la Copa del ​Mundo de la ciudad, ⁠lo que le proporciona un escenario ideal.

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"Nos pareció un lugar ‌ideal para nosotros, sobre todo porque el asunto de ⁠esta exposición gira en torno a ⁠la tecnología y a todas las profesiones relacionadas con este deporte", explicó a Reuters Sebastián Muñoz, director sénior de diseño de exposiciones de ⁠Science World.

Los visitantes pueden explorar cinco zonas temáticas -Retransmisiones y ​medios de comunicación, Datos inteligentes, Arbitraje y juego ‌limpio, Organización del partido y ‌Laboratorio de innovación-, cada una de las cuales ilustra el ⁠papel de la tecnología en el fútbol moderno.

La exposición también cuenta con objetos relacionados con los países anfitriones.

"Realmente hemos intentado adaptar el contenido a Vancouver y a las tres naciones que acogen ​el Mundial, ‌porque a la gente le gusta ver cosas creadas y diseñadas específicamente para esa experiencia y para este Mundial", explicó Muñoz.

Muñoz cree que la exposición puede contribuir al desarrollo de este deporte en Canadá.

"Sin duda lo hará, porque ⁠habla de las profesiones que rodean al fútbol. Así que no hace falta ser futbolista para participar en la Copa Mundial de la FIFA. Puedes dedicarte a cualquiera de las profesiones relacionadas con este deporte y aplicar esta tecnología al juego", añadió.

Los visitantes afirmaron que la exposición les había hecho apreciar aún más el fútbol.

"Ha sido fenomenal", comentó ‌el visitante Rob Rose. "No sabía muy bien qué esperar, pero ver la combinación del fútbol real con la tecnología es fascinante. De todos modos, soy un poco friki del fútbol, y me resulta especialmente fascinante ver toda la innovación que se está llevando a cabo ‌entre bastidores".

Otros visitantes coincidieron.

"Me ha gustado mucho ver el fútbol en las diferentes etapas, la nueva tecnología y el interior del balón", comentó otra ‌visitante, Denise Chang-Yen. "También ⁠me ha gustado mucho que se haya incluido la vertiente femenina de este deporte, así que me ​ha parecido estupendo poder verlo aquí hoy".

La exposición estará abierta al público en Science World hasta el 7 de septiembre.

Con información de Reuters